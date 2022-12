Alia Bhatt a été ridiculisée pour un mauvais casting, mais Gangubai Kathiawadi est devenu le premier et véritable succès de 2022

Alors que 2022 touche à sa fin, il est prudent de dire que cela s’est avéré être une année qui a changé la donne pour les films dans toutes les langues. Après un long parcours, le public est revenu dans les salles, mais uniquement pour un contenu de qualité et une expérience cinématographique sur grand écran, prouvant aux acteurs et à l’ensemble de l’industrie que c’est toujours le public qui est le roi. Le porte-flambeau du cinéma hindi était sans aucun doute Sanjay Leela Bhansali, dont le film ‘Gangubai Kathiawadi est devenu le premier succès de bonne foi, malgré toutes les chances qui se sont opposées au film, dès sa création.

Le film qui dépeignait l’ascension d’une simple fille de Kathiawadi qui n’avait d’autre choix que d’embrasser les voies du destin et de le faire basculer en sa faveur, a d’abord été ridiculisé pour le mauvais casting d’Alia Bhatt dans le rôle de Gangubai.

Le film a rencontré de nombreux obstacles et retards en cours de route en raison de la pandémie, jusqu’au jour de sa sortie qui n’a ouvert qu’à 50% de sa capacité. Cependant, comme on dit, un contenu de qualité trouve son public et transcende les frontières. C’est la foi pure que les gens ont dans le cinéma de Sanjay Leela Bhansali qui nous a donné des films comme Black, Padmavat, Bajirao Mastani, Hum Dil De Chuke Sanam pour n’en nommer que quelques-uns. Malgré ces obstacles, le cinéaste était certain et confiant quant à son choix d’Alia jouant le rôle principal et sa narration.

Le film a été présenté en première au Festival international du film de Berlin et a été applaudi et apprécié par les cinéphiles présents à travers les pays. En Inde, le film s’est ouvert à un nombre massif à deux chiffres de 10,40 CR, ce qui est inouï pour un sujet féminin.

Gangubai Kathiawadi était un gagnant clair et le premier véritable succès de Bollywood après une longue période. Non seulement il a été loué pour ses performances nuancées et ses merveilles cinématographiques visuellement attrayantes, mais il a également ramené la gloire de profiter d’un artiste commercial à part entière qui a ramené le public dans les théâtres.

Finalement, Gangubai Kathiawadi a rapporté 153,69 points au box-office national et 209,77 à l’échelle mondiale en tant que succès commercial massif. Ce qui a rendu cet exploit encore plus remarquable, c’est que les chances étaient contre le film.

Ce film de production de Bhansali s’est avéré changer la donne dans l’industrie, en mettant en lumière un sujet fort, dans lequel le contenu parlait de lui-même et dépassait toutes les attentes, tout cela grâce au maestro Sanjay Leela Bhansali et au brillant acteur qu’est Alia Bhatt.

Souvent inclus parmi les grands du cinéma comme Raj Kapoor, K.Asif, Bimal Roy, Sanjay Leela Bhansali a apporté sa signature cinématographique à ‘Gangubai Kathiawadi’ avec la musique, la conception de la production, la cinématographie, le scénario et sa réalisation étant salués comme les points forts du film. . Les critiques l’ont qualifié de « tireur de foule », « exceptionnellement brillant » et de « saga puissante ». Bhansali a été félicité pour marier l’artisanat et le contenu, avec une mention du fait qu’il s’agit d’un Pakeezah pour la génération Y. Vraiment, cette année de bonne foi et le premier film à succès de bollywood est Gangubai Kathiawadi.