Alia Bhatt a été rejetée par Sanjay Leela Bhansali pour Amitabh Bachchan et Rani Mukerji avec « Black »

Le parcours d’Alia Bhatt dans l’industrie cinématographique est marqué par ses premières aspirations et ses jalons importants, en particulier sa relation avec le célèbre cinéaste Sanjay Leela Bhansali. À seulement neuf ans, Alia a auditionné pour le film « Black » de Bhansali, acclamé par la critique, sorti en 2005 et mettant en vedette Amitabh Bachchan et Rani Mukerji. Même si elle n’a pas décroché le rôle, cette expérience a laissé une impression durable à la fois à la jeune actrice et au cinéaste.

Lors de son apparition au Festival international du film de Berlin 2022, Alia a réfléchi à son rêve d’enfance de travailler avec Bhansali. Elle avait exprimé son admiration pour lui en déclarant : « Ma plus grande inspiration avant de commencer le film et tout au long de mon film était mon réalisateur assis juste à côté. ici. Je voulais être dirigé par lui depuis l’âge de 9 ans.

Alia a raconté franchement son audition pour « Black », admettant : « J’étais horrible, c’est pourquoi je n’ai pas eu le rôle. Mais il m’a regardé et il raconte cette histoire encore maintenant. Il m’a regardé dans les yeux et s’est dit : ‘Elle sera une héroïne, un grand acteur un jour.’ » Ce moment a non seulement mis en évidence la clairvoyance de Bhansali mais aussi la détermination d’Alia.

Sanjay Leela Bhansali lui-même s’est souvenu de l’audition d’Alia lors d’une interview avec le Mumbai Mirror en 2019. Il se souvient : « Quand elle avait neuf ans, elle venait avec sa mère (Soni Razdan) pour auditionner pour « Black ». J’ai vu l’étincelle dans ses yeux. J’ai dit à Soni que je ne l’auditionnerais pas pour un rôle d’enfant parce que je savais qu’elle était une héroïne de film hindi. Sa confiance en son potentiel était évidente même à ce jeune âge ; il a ensuite exprimé son désir de travailler avec elle sur de futurs projets.

En 2019, lorsque « Inchallah » a été annoncé – un film initialement prévu pour mettre en vedette Salman Khan et Alia – Bhansali a réitéré son admiration pour son talent. «Je voulais leur fille, mais ce projet ne s’est pas concrétisé. Inchallah celui-ci sera un beau voyage. À l’annonce de « Inshallah », Alia a exprimé son enthousiasme sur les réseaux sociaux : « J’avais neuf ans lorsque je suis entrée pour la première fois dans le bureau de Sanjay Leela Bhansali, toute nerveuse, espérant et priant pour être dans son prochain film. L’attente a été longue. »

Malheureusement, « Inchallah » a finalement été mis de côté, mais le destin en a décidé autrement.

Le rêve d’Alia de travailler avec Bhansali s’est finalement concrétisé avec le ‘ Gangubai Kathiawadi ‘. Ce film a marqué leur première collaboration et a été célébré comme l’un des succès les plus significatifs d’Alia.

« Gangubai Kathiawadi » est non seulement devenu un succès au box-office, mais a également valu à Alia de nombreuses distinctions, dont un prix national. Cette collaboration avec Sanjay Leela Bhansali a non seulement réalisé son rêve d’enfant, mais a également mis en valeur sa polyvalence en tant qu’actrice et a solidifié son statut d’acteur principal de Bollywood.

