Alia Bhatt a disparu de la vidéo du collage des stars de Gucci sur Seoul Cruise 2024 ; les internautes ont des réactions mitigées

Alia Bhatt était l’une des meilleures stars de la croisière Gucci Seoul 2024. Au cas où vous l’auriez manqué, nous avons eu Dakota Johnson, Gulf Kanawut, IU et d’autres à Séoul pour le défilé de mode Gucci. Alia Bhatt est l’une des ambassadrices les plus en vogue et les plus récentes de la maison de couture italienne. Ils ont fait des publications individuelles de toutes les stars sur leur page. La publication Instagram sur Alia Bhatt a obtenu le maximum de likes, ce qui est une évidence compte tenu de la population de l’Inde. Mais on ne la voit pas dans le collage d’étoiles réalisé par Gucci. Cela a suscité des réactions sur Reddit…

Jetez un œil au post de Gucci sur toutes les stars sauf Alia Bhatt

Eh bien, ce n’est pas du tout un gros problème étant donné que Gucci a réalisé des vidéos séparées pour toutes les meilleures stars. De plus, il existe des capsules de médias sociaux sur ce que les gens disent pour la collection. Voici comment les médias sociaux ont réagi sur le même…

Dernièrement, les marques mondiales se sont concentrées sur l’Inde et l’Asie en général. Nous pouvons voir qu’une foule de célébrités de pays comme la Corée, la Thaïlande, la Chine et l’Indonésie sont enrôlées comme influenceurs pour les marques. Le nombre maximum est coréen compte tenu de la popularité de la vague Hallyu, et les Coréens sont généralement considérés comme très soucieux de la mode.

Alia Bhatt est devenue très populaire en Extrême-Orient après Gangubai Kathiawadi. Les gens qui ont vu le film en Occident ont dit que c’était une performance exemplaire. Deepika Padukone est le visage de Louis Vuitton tandis que Priyanka Chopra a beaucoup été vue chez Valentino ces derniers temps.

Alia Bhatt portait une petite robe noire à gros talons et portait un sac à main transparent de la dernière collection Gucci. Le sac a fait l’objet de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux. Voyons maintenant si la marque réalise une autre vidéo mettant en vedette l’actrice. Sur le plan professionnel, on la verra ensuite sur Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani.