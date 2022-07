Alia Bhatt à Deepika Padukone ; actrices qui ont réussi la tendance à pois des années 90 comme une pro [watch video]

Les divas de Bollywood sont célèbres pour leur sens de la mode et leur style. De nombreuses actrices de Bollywood sont considérées comme des icônes de la mode. La future maman Alia Bhatt est l’une des actrices les plus stylées de l’industrie de Bollywood. Récemment, elle a été vue dans le talk-show de Karan Johar, Koffee with Karan. L’actrice était magnifique alors qu’elle optait pour une robe rose à pois. Elle a également partagé quelques photos d’elle sur Instagram et les fans ont été impressionnés par son look rétro. Autant vous dire que ce n’est pas la première fois qu’une actrice porte une robe à pois. Outre Alia Bhatt, d’autres divas de Bollywood ont conquis des millions de cœurs avec leurs robes à pois. De Shilpa Shetty à Kangana Ranaut, ces stars étaient superbes dans leurs robes à pois. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri