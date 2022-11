Alia Bhatt à Ajay Devgn : les célébrités de Bollywood qui ont facturé une BOMBE pour leurs apparitions en camée

C’est dimanche et il est temps de faire un récapitulatif de tout ce qui s’est passé au cours de la semaine. Les stars de la télévision sont très populaires et cela se voit sur leurs publications sur les réseaux sociaux. Les likes et les commentaires qu’ils génèrent sont immenses. Sur cette note, voici les meilleurs Instagrammers de la semaine de l’industrie de la télévision. Les meilleures stars qui ont réussi à attirer l’attention de tous sont Shehnaaz Gill, Ankita Lokhande, Debina Bonnerjee, Rupali Ganguly et Charu Asopa. Les dames ont régné ! Voici un aperçu de leurs meilleurs messages.

Shehnaaz Gill

Ce n’est qu’hier que la star de Bigg Boss 13, Shehnaaz Gill, a partagé une vidéo sur Instagram qui est devenue instantanément virale. Elle a chanté une belle chanson punjabi qui a touché le cœur de tout le monde.

Découvrez la vidéo de Shehnaaz Gill ci-dessous :

Debina Bonnerjee

Debina Bonnerjee, enceinte pour la deuxième fois, a partagé une vidéo donnant un aperçu de sa séance photo de maternité. Elle est devenue audacieuse alors qu’elle s’habillait d’un haut tube court, d’une chemise blanche et de bas.

Rupali Ganguly

La star d’Anupamaa, Ruplai Ganguly, a laissé tous ses fans émerveillés en partageant une photo avec ses enfants à l’écran. On pouvait la voir poser avec Chhoti Anu, Toshu, Samar, Pakhi et d’autres.

Charu Asopa

L’actrice de télévision Charu Asopa, qui fait actuellement la une des journaux en raison de son méchant divorce avec Rajeev Sen, s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de sa fille Ziana le jour de son anniversaire.

Ankita Lokhande

La star de Pavitra Rishta et son mari Vicky Jain ont organisé une fête d’Halloween à laquelle ont assisté de nombreuses célébrités. Ankita était superbe dans une robe blanche et dorée. Elle a partagé des photos sur les réseaux sociaux.

Alors, lequel avez-vous le plus aimé ?