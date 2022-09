Le chanteur-acteur pakistanais Ali Zafar a fait ses débuts à Bollywood avec Tere Ben Laden en 2010. Il a ensuite travaillé dans Mere Brother Ki Dulhan, Chashme Baddoor et son film de Bollywood était Dear Zindagi. Lorsqu’on a demandé à Ali si vous voudriez collaborer avec Shah Rukh Khan, il a dit que cela ne serait pas bénéfique pour le roi Khan car il pourrait avoir des ennuis dans son pays d’origine.

Bien qu’Ali ait été vu jouer l’intérêt amoureux d’Alia Bhatt dans Dear Zindagi, il ne partageait pas le même cadre avec Shah Rukh Khan dans le film. Après l’attaque terroriste d’Uri en septembre 2016, les artistes pakistanais ont été interdits par le Maharashtra Navnirman Sena de travailler à Bollywood. Il a également été rapporté qu’Ali serait retiré de Dear Zindagi mais heureusement pour lui, cela ne s’est pas produit.

Lors de sa récente interaction avec Connect FM Canada, Ali a déclaré qu’il souhaitait que SRK évite de travailler avec lui étant donné la tension politique actuelle entre les deux pays. “Yaar abhi philhal to wo mere se na hi collaborate karein. Wahan pe aise hi mushkilein badh jaati hain”, a déclaré Ali. Cependant, Ali a montré son intérêt à travailler avec Shehnaaz Gill et lui a lancé un appel qu’il aimerait collaborer avec elle sur l’une de ses chansons.

Après l’attaque terroriste de Pulwama en 2019, la All Indian Cine Workers Association avait annoncé une interdiction totale des artistes pakistanais. Les films de Bollywood qui ont déjà été tournés avec des acteurs pakistanais tels que Mahira Khan dans Raees et Fawad Khan dans Ae Dil Hai Mushkil entre autres, ont été conservés intacts. Depuis lors, aucun artiste pakistanais n’a travaillé avec l’industrie cinématographique hindi.