Ali Wyne Q&A : Les problèmes de la « compétition des grandes puissances »

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Au cours des cinq dernières années à Washington, un vieux concept a pris une nouvelle vie et même bipartite. Républicains, démocrates, interventionnistes libéraux et néoconservateurs de la vieille école proclament tous que nous sommes maintenant plongés dans une ère de «concurrence entre grandes puissances», rappelant les décennies tendues de rivalités impériales sur le continent européen qui ont fini par remodeler le monde au début. années du 20ème siècle.

Dans le contexte actuel, la nouvelle concurrence semble claire : la Chine est au premier plan dans le collimateur américain, la Russie une menace moindre qui pose plus de problèmes suite à son invasion de l’Ukraine. La majeure partie de l’establishment de la politique étrangère de Washington voit les intérêts et les objectifs des États-Unis sur la scène mondiale à travers le prisme de ces rivalités.

Mais ce n’est pas la façon la plus sage de voir les choses, soutient Ali Wyne, analyste principal chez Eurasia Group. Son nouveau livre – “America’s Great-Power Opportunity: Revitalizing US Foreign Policy to Meet the Challenges of Strategic Competition” – montre que si “la concurrence interétatique est une caractéristique des affaires mondiales”, elle n’a pas besoin de devenir “un modèle pour police étrangère.” En effet, lorsque vous laissez les agendas anti-chinois ou anti-russes diriger les vôtres, cela donne à ces adversaires putatifs une influence démesurée sur votre propre prise de décision, soutient-il.

Wyne a discuté avec Today’s WorldView des utilisations et des abus politiques de la “concurrence entre les grandes puissances”. Le texte ci-dessous a été modifié pour plus de clarté et de longueur.

TWV : Que dit ce cadre de concurrence entre grandes puissances sur l’état d’esprit des élites politiques américaines ?

AW : La traction que la concurrence entre les grandes puissances est parvenue à obtenir en tant que cadre d’élaboration des politiques reflète une combinaison paradoxale : l’anxiété stratégique d’un côté, le confort bureaucratique de l’autre.

Les États-Unis ne sont pas aussi relativement prééminents qu’ils l’étaient à la fin de la guerre froide – ou même au tournant du siècle – et la Chine et la Russie sont de plus en plus capables et désireuses de contester leur influence. D’autre part, l’existence de redoutables challengers semblerait fournir la clarté stratégique recherchée par Washington depuis l’effondrement de l’Union soviétique ; cela semblerait également, et c’est important, nécessiter un manuel de jeu familier.

Après tout, pendant environ un demi-siècle, la politique étrangère des États-Unis a été largement axée sur les relations avec les concurrents extérieurs : le Japon impérial, l’Allemagne nazie, puis l’Union soviétique. Le problème est que cette partie de l’histoire a poussé les États-Unis à s’attendre à des victoires décisives : le Japon et l’Allemagne ont subi des défaites militaires et l’Union soviétique a connu une désintégration dramatique.

Il semble peu probable, cependant, que la Chine et la Russie s’effondrent, nonobstant leurs innombrables défis socio-économiques et leurs contraintes stratégiques, la tâche de l’Amérique sera donc de forger des cohabitations ambiguës et inconfortables.

Sommes-nous donc dans une nouvelle guerre froide ?

Il est essentiel que les États-Unis tirent les leçons de la guerre froide, qui fournit leur seule expérience de concurrence stratégique à long terme. Mais les analogies peuvent parfois obscurcir plus qu’éclairer. Alors que les frictions américaines avec la Chine ont des composantes militaires et idéologiques claires et croissantes, les composantes économiques et technologiques sont tout aussi importantes, sinon plus. L’économie de l’Union soviétique n’a jamais été supérieure à environ les deux cinquièmes de l’économie américaine, et Moscou n’a pas été une source majeure d’innovation.

L’économie chinoise, en revanche, représente déjà plus des trois quarts de celle de l’Amérique, et Pékin est un centre mondial d’innovation. De plus, alors que Washington et Pékin s’apprêtent à se dissocier sélectivement l’un de l’autre, leur interdépendance dépasse largement celle qui existait entre Washington et Moscou.

Il sera impossible pour les États-Unis et la Chine d’atténuer les maladies pandémiques, de ralentir le changement climatique, de contenir l’instabilité macroéconomique et de gérer d’autres défis transnationaux sans maintenir une base de coopération. Là où la guerre froide s’est terminée de manière concluante, ni Washington ni Pékin ne pourront remporter une victoire décisive sur l’autre ; ils devront cohabiter à perpétuité.

SUJET : Chers amis, Aujourd’hui marque le lancement de mon livre “America’s Great-Power Opportunity: Revitalizing US Foreign Policy to Meet the Challenges of Strategic Competition”, publié par @politybooks.https://t.co/njW8FOsMTB [1/14] – Ali Wyne (@Ali_Wyne) 5 juillet 2022

Les Chinois dénoncent souvent la mentalité de guerre froide des États-Unis. Mais n’est-il pas également vrai que le récit de la concurrence entre les grandes puissances vient aussi profondément de Pékin ou de Moscou que de Washington – que les États-Unis ne font que répondre aux défis posés par des puissances qui voient leur rivalité avec les États-Unis dans la confrontation, même des termes civilisationnels ?

Les États-Unis sont allés trop loin dans la direction de la complaisance après la guerre froide, négligeant le potentiel concurrentiel de la Chine et de la Russie. Maintenant, cependant, alors qu’ils démontrent une capacité et une volonté croissantes de contester son influence, Washington réagit de plus en plus – et de manière compréhensible.

La Chine estime que sa résurgence ne fait que corriger ce qu’elle considère comme une période post-révolution industrielle aberrante, et elle considère les États-Unis comme la principale contrainte à ses perspectives stratégiques. La Russie pose un autre type de défi concurrentiel parce qu’elle est beaucoup moins intégrée dans l’ordre d’après-guerre que la Chine – et, comme son invasion de l’Ukraine le montre clairement – ​​beaucoup plus tolérante au risque.

Quel est le danger d’aligner la politique américaine sur la nécessité de concurrencer ou de contrôler la Russie et la Chine ?

La concurrence entre les grandes puissances est descriptivement utile en ce qu’elle distille un ensemble central de dynamiques qui façonnent la géopolitique contemporaine. D’un point de vue normatif, cependant, il est problématique pour au moins trois raisons :

Premièrement, cela risque de faire avancer une approche réactive vis-à-vis de la Chine et de la Russie – une approche qui, en plus d’être peu susceptible de trouver un soutien durable de la part d’alliés et de partenaires américains, est susceptible de conduire à une lutte omniprésente pour une contestation sélective.

Deuxièmement, cela risque de surestimer les défis concurrentiels que présentent ces deux pays, d’accroître l’anxiété des États-Unis et de faciliter la progression de l’entente sino-russe. Bien qu’ils soient des concurrents redoutables et multiformes, Pékin et Moscou ne sont pas aussi habiles stratégiquement que les commentaires américains le suggèrent parfois ; La diplomatie chinoise l’a de plus en plus éloignée des démocraties industrielles avancées qui détiennent encore l’équilibre du pouvoir mondial, et la Russie a gravement sapé ses perspectives stratégiques à long terme en envahissant l’Ukraine.

Le troisième et dernier risque de considérer la concurrence entre les grandes puissances comme une prescription, et non simplement comme une description, est qu’elle légitime le jugement selon lequel les poursuites en coopération avec la Chine et la Russie sont au mieux des courses folles et peut-être même des concessions stratégiques.

Vous soulignez l’opportunité pour les États-Unis sur la scène mondiale. Où le vois-tu?

La grande opportunité de puissance de l’Amérique provient de deux sources. Premièrement, la Chine et la Russie ont commis des faux pas concurrentiels qui donnent aux États-Unis une marge de manœuvre pour poursuivre une politique étrangère qui répond davantage à leurs aspirations qu’à leurs angoisses. Deuxièmement, la diminution de son influence relative et l’absence d’un manuel prêt pour naviguer dans les complexités d’une coexistence tendue signifient qu’elle n’a d’autre choix que de réfléchir de manière plus créative à la manière dont elle exerce son influence à l’étranger.