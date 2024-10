Ali Wong et Hannah Gadsby peignent différents portraits de la renommée

Marchant sur scène au son des chansons de divas de la pop (Beyoncé pour Wong ; Madonna pour Gadsby) et faisant référence aux précédents spéciaux, ils visent tous deux des productions thématiquement cohérentes et à l’écoute de leur réputation. Mais Gadsby, qui utilise leurs pronoms, considère et confronte leur propre marque, présentant leurs expériences comme excentriques. Wong retire le côté comique des généralisations taquines de son expérience. Décrivant la prise de conscience, au milieu d’une rupture, que l’expérience ferait une bonne blague, Wong a plaisanté : « Nous le transformons très rapidement en limonade. »

Vêtue d’une robe blanche fluide, Wong aborde son divorce en haut, disant d’une voix douce qu’elle se sentait « vraiment gênée et honteuse ». L’embarras et la honte sont un terrain comique fertile, mais pas des domaines dans lesquels Wong a profondément creusé dans le passé. Ce n’est pas le cas ici non plus, passant rapidement à l’autre côté d’une séparation hautement publique : la couverture médiatique, dit-elle, a été un « signal de chauve-souris » pour les hommes.

Après avoir été mariée pendant 10 ans, ce qui a suivi de près l’évolution de sa renommée, Wong a déclaré qu’elle avait « sorti de l’énergie de prison ». Son spécial rempli de plats offre le plaisir de lire des articles aveugles dans les pages de potins. C’est une histoire après l’autre sur du sexe incroyable et des suites irritantes qui pourraient vous inciter à chercher sur Google. Quel réalisateur prétentieux a répondu après avoir été largué en disant : « Cela semble faux » ? Qu’en est-il de l’ancien surfeur professionnel de 60 ans ou du batteur japonais-américain de 6 pieds 8 pouces ? Quant à l’acteur avec qui elle sort actuellement, qui joue un rôle clé, elle ne le nomme pas mais laisse entendre que son public le sait déjà. (Indice : son nom rime avec Hill Bader.)

Wong me rappelle toujours Bill Burr parce qu’elle semble la plus drôle, la plus tendue, travaillant sur la colère. Utilisant cette livraison de mitrailleuse, elle apparaît avec un certain embarras sur des sujets légers mais fait également preuve de tension. C’est un spectacle qui semble parfois insuffisamment cuit. Il y a des passages sur les rencontres avec des hommes plus jeunes (bon sexe, mauvaise connaissance de l’histoire de l’art) et des habitants du Midwest (goût fade de la nourriture) qui sont loin d’être ambitieux. Le spectacle donne l’impression que quelqu’un se précipite pour nous dire quelque chose.