Ali Truwit revient sur son expérience Full Circle un an après l’attaque d’un requin

Ali Truwit revient sur son parcours « surréaliste », un an après avoir perdu une partie de sa jambe lors d’une attaque de requin.

Dans une interview exclusive avec PEOPLE, la nageuse de 24 ans – qui a remporté deux médailles d’argent tout en établissant des records américains au 400 mètres nage libre S10 et au 100 mètres dos S10 – prend un moment pour revenir sur ses exploits.

« Représenter mon pays était quelque chose qui me rendait très enthousiaste avant les Jeux paralympiques », a-t-elle déclaré à PEOPLE. « Je pense que c’est un véritable privilège et un honneur, et je ne le prends pas à la légère. Le fait de pouvoir sortir de la compétition avec deux records américains est tout simplement quelque chose de spécial. »

Le 24 mai 2023, la vie de Truwit a changé pour toujours. Alors qu’elle était en vacances aux îles Turques-et-Caïques avec des amis, dont son ancienne capitaine de l’équipe de natation de Yale, Sophie Pilkinton, un requin l’a mordue, forçant l’amputation de son pied et d’une partie de sa jambe.

Un an plus tard, Pilkinton, d’autres amis et membres de sa famille étaient dans les tribunes pour l’encourager à Paris. Truwit dit que participer aux Jeux paralympiques était une opportunité dont elle rêvait. « C’était la décision la plus salutaire que j’aurais pu prendre pour ma guérison », a-t-elle déclaré à PEOPLE.

« On m’a donné une seconde chance dans la vie », explique l’athlète. « Être face à la mort et comprendre à quoi cela ressemble, c’est comme vouloir se relever et saisir l’instant, alors je voulais juste me relever et repartir. »

L’année écoulée a été remplie d’immenses défis pour Truwit, mais l’un des plus grands défis auxquels elle a été confrontée a été de faire face à son syndrome de stress post-traumatique suite à l’attaque, dit-elle.

« Je me sens beaucoup plus confiante lorsque je me lance dans des situations difficiles que lorsque je réalise que j’ai des jours difficiles », dit-elle. « C’est un espace où le soutien est très important pour moi, car mon coach, Jamie Barone, ma mère et mes amis m’ont permis de vivre ces jours-là et m’ont aidée à comprendre que je pouvais les vivre et me relever le lendemain. »

Truwit dit qu’elle a utilisé des mantras et des exercices de respiration tout au long de sa convalescence et de son entraînement, en particulier lorsque « mon cerveau peut aller dans un million de directions différentes ».

« Les mantras sont mes repères dans la façon dont j’ai abordé ma récupération et ma préparation pour les Jeux paralympiques – et dans la façon dont je veux me sentir par rapport à moi-même et à mon parcours », dit-elle. « Je pense à [the mantra] « Je peux et je vais le faire » au milieu d’une course ou la veille au soir quand je suis nerveux, et je me rappelle du travail que j’ai accompli pour savoir que je suis prêt. Je pense à ces choses-là chaque fois que je faiblis et je m’y réfère pour me donner confiance.

Alors, comment Truwit résume-t-elle son parcours paralympique ? Surréaliste, dit-elle.

« C’est difficile d’imaginer où j’étais il y a un an et le fait que je sois là aujourd’hui », confie-t-elle. « Je me pince tellement de fois lorsque je me promène dans le village ou sur la terrasse de la piscine. Regarder en arrière et penser à où j’étais et où je suis, c’est fou. »

Le 31 août, Truwit a publié un TikTok Cela a montré la différence flagrante entre sa première fois à la nage après son attaque de requin et la nage dans la piscine aux Jeux paralympiques un an plus tard. Elle se souvient qu’elle avait peur la première fois qu’elle est revenue dans l’eau et que la différence entre les deux expériences « lui donne des frissons ».

« Quelqu’un a vu la vidéo et a écrit que « le sourire dit tout », dit-elle. « Et je pense que c’était un commentaire très agréable à entendre. Regarder et voir la différence dans ces vidéos et penser au fait que j’ai retrouvé cet amour de l’eau et que je me sens à nouveau si à l’aise et heureuse dans l’eau. Honnêtement, c’est plus important pour moi que n’importe quelle médaille. »