Ali Truwit révèle le traumatisme qu’elle a subi aux Jeux paralympiques

Ali Truwit Elle avait déjà traversé tant d’épreuves. Elle a survécu de justesse à une attaque de requin alors qu’elle faisait de la plongée avec tuba au large des côtes des îles Turques-et-Caïques en mai 2023, après avoir obtenu son diplôme de Yale. Le requin lui a mordu le pied gauche et une partie de la jambe, et Truwit a nagé furieusement jusqu’à un bateau à 70 mètres de là pour qu’un ami puisse lui appliquer un garrot pour arrêter le saignement. La douleur était atroce. La jambe gauche de Truwit a dû être amputée sous le genou.

Mais au milieu de tout ce traumatisme, l’ancienne nageuse de la NCAA a trouvé une opportunité inattendue de représenter les États-Unis aux Jeux paralympiques de cet été à Paris. Truwit, 24 ans, a été sélectionnée pour faire partie de l’équipe et était ravie d’encourager ses coéquipières américaines en compétition à La Défense Arena avant le début de ses propres courses de natation. La piscine était magnifique. Les fans remplissaient l’arène. L’ambiance était électrique.

Puis, alors que les courses commençaient, Truwit révèle publiquement pour la première fois qu’elle a senti sa poitrine se serrer. « J’ai réalisé que je regardais une très grande caméra sous-marine noire », raconte Truwit, faisant référence à l’appareil utilisé par les diffuseurs olympiques pour capturer le point de vue sous la surface de la piscine. « Et la caméra se déplace sous les nageurs, les suit et les poursuit alors qu’ils s’affrontent dans des eaux peu profondes d’un bleu cristallin. Pour moi, même assise dans les gradins, cela évoquait exactement les conditions d’attaque de requin pour lesquelles j’ai lutté pour survivre. »

Elle s’est immédiatement mise à pleurer et a essayé de cacher ses larmes à ses coéquipières. Elle a envoyé un SMS à sa mère, une thérapeute cognitivo-comportementale, pour lui raconter ce qu’elle avait vu, afin d’initier le processus de gestion de la situation.

Le lendemain, elle s’entraînait à la piscine. Truwit a vu la caméra bouger sous elle. « Mon corps a tremblé », raconte-t-elle. « Mes lunettes se sont remplies de larmes. » Elle a pleuré avec sa mère pendant plusieurs heures cette nuit-là. Quatre terreurs nocturnes l’ont réveillée alors qu’elle essayait de dormir. Il s’agissait de flashbacks liés aux détails de son attaque de requin ou à des situations similaires.

L’incident a suscité deux sources de frustration tout à fait compréhensibles. La première était un sentiment de frustration, maintenant ça ? Truwit a travaillé dur pour arriver à Paris dans le cadre de son processus de guérison, mais elle a été à nouveau traumatisée de manière inattendue. « J’étais frustrée par la vie », dit Truwit.

Deuxièmement, elle était un peu vexée, car son corps ne semblait pas écouter son esprit. Elle savait que la caméra ne lui ferait aucun mal. Mais ses muscles se tendaient quand même. « Avec cette réaction involontaire de mon corps à ce moment-là, j’avais l’impression d’avoir perdu toute mon énergie », dit-elle. « Elle avait été aspirée hors de moi. »

Les Jeux paralympiques sont une source de pression. Pour Truwit, cette difficulté supplémentaire a menacé de faire dérailler toute son expérience et son rétablissement après l’attaque. Avec l’aide de sa mère et de son entraîneur, Truwit a cependant pu reprogrammer ses pensées et calmer son corps. Elle a utilisé certains des outils qu’elle a appris pendant sa rééducation : le travail sur la respiration et la pleine conscience.

Ali Truwit lors de la finale du 400 m nage libre féminin S10 aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 à La Défense Arena, le 5 septembre 2024. Harry Murphy — Sportsfile/Getty Images

Elle s’est donné un mantra aux Jeux paralympiques. « En rentrant dans la piscine, je n’arrêtais pas de me répéter : « Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité » », dit-elle. Truwit a également tenu à saluer son groupe de soutien, composé d’une soixantaine d’amis et de membres de sa famille, dans les gradins avant ses départs.

« En général, je me rends à une course avec l’air nerveux, je ne souris pas vraiment et je ne regarde personne », explique Truwit. « Je me souviens avoir pris le temps de lever les yeux et de faire un signe de la main à la boîte, de sourire et de vraiment m’imprégner de ce sentiment et de comprendre que ce soutien était derrière moi, peu importe ce qui se passait dans la piscine. »

Une autre technique : la thérapie des enfants mignons. « Ce qui me fait passer des larmes à la joie, c’est que tous mes cousins ​​ont des bébés », explique Truwit. « Ils m’envoient des photos et des vidéos de leurs bébés. Et c’est impossible de ne pas sourire quand on voit ça. Ces vidéos et ces photos sont arrivées en masse, et j’ai concentré mon énergie là-dessus, et j’ai regardé à nouveau les vidéos et les photos juste pour me forcer à sourire et à rechercher la joie et à la garder au milieu d’une période stressante et vraiment difficile. »

Plus d’articles de TIME

Tout a fonctionné. Truwit est rentré à la maison avec deux médailles d’argentdans le 400 m nage libre S10 et le 100 m dos S10 féminin. (Les para-nageurs sont classés dans classifications, (en fonction de la gravité de leur handicap physique qui affecte leur capacité à nager, sur une échelle de 1 à 10 ; plus le nombre est élevé, moins la limitation est grave.) Elle a établi des records américains dans les deux courses.

Truwit ne se pose pas la question de savoir si le traumatisme causé par la caméra lui a coûté l’or. « Le fait que je participe aux Jeux paralympiques un an après l’attaque d’un requin et l’amputation m’a permis de gagner l’or dans ma tête, quelle que soit ma place dans la course », dit-elle. Dans l’ensemble, Truwit a vécu une expérience positive à Paris. Elle a triché sur son régime sans gluten après avoir terminé ses courses, en goûtant les muffins au chocolat désormais célèbres du village. « Ils étaient vraiment bons », dit-elle. « Il y a un cœur fondant au milieu. » Elle a fait sortir en douce une dizaine de muffins du village pour les apporter à ses amis et à son entraîneur, qui en a fini un en deux bouchées.

Tom Cruise appelé bAvant ses courses, elle se rendit sur son téléphone pour lui souhaiter bonne chance. Un numéro inconnu s’afficha sur son téléphone : « Veuillez patienter pour Tom Cruise », lui dit la personne à l’autre bout du fil. « Ce sont mes cinq nouveaux mots préférés », dit-elle.

Sur le chemin du retour vers sa maison du Connecticut, Truwit, accompagnée de ses parents et de son entraîneur, a fait une halte à Londres pour rendre visite à Cruise sur le tournage de son dernier film. Mission : Impossible « Nous avons passé beaucoup de temps à parler de ce qu’il fait en tant qu’athlète pour récupérer », dit-elle. « C’était le meilleur jour. C’était un autre moment surréaliste où je me suis dit : « Où suis-je ? » »

Elle a emballé ses médailles d’argent dans des chaussettes pour le voyage de retour. « Je ne voulais pas qu’elles claquent et s’abîment », explique Truwit. Elles étaient posées sur le comptoir de sa cuisine, toujours dans ses chaussettes, pendant son entretien avec TIME. (Le lendemain, elle a utilisé les deux petits bérets rouges qu’elle avait commandés pour ses chiens pour couvrir ses médailles. « Nous avons pris conscience », dit-elle.) Elle compte se reposer pendant quelques semaines. « Je suis encore en train de guérir », dit Truwit. Elle a reçu sa première lame de course et prévoit d’apprendre à courir avec une prothèse. Elle commencera un emploi chez McKinsey & Company, le géant du conseil, à New York en novembre.

Truwit n’a pas évoqué l’incident avec la caméra pendant son séjour à Paris et elle avait prévu de se concentrer uniquement sur les moments heureux une fois rentrée chez elle. Mais elle partage les détails maintenant car, dit-elle, « j’ai réalisé que pour que mon histoire soit aussi utile, accessible et réalisable pour les gens que je l’espère, il est important pour moi de continuer à être aussi ouverte que possible sur certaines des choses difficiles qui se présentent sur le chemin de la guérison. Parce que la route n’est pas toujours aussi brillante et lumineuse qu’elle le paraît. »

Elle veut exprimer la leçon surprenante qu’elle a apprise à Paris. « Je suis plus forte que je ne le pensais, et je pense que nous sommes tous plus forts que nous le pensons », dit Truwit. « Dans ces moments où vous doutez de vous-même ou de votre capacité à vous relever, sachez que c’est en vous. »