Ali Truwit : En rentrant dans la piscine, elle a eu des « flashbacks » de l’attaque d’un requin au cours de laquelle elle a perdu sa jambe. Cette nageuse américaine a désormais deux médailles paralympiques

Lorsque la nageuse américaine Ali Truwit est revenue dans l’eau pour la première fois après avoir perdu sa jambe lors d’une attaque de requin, le bruit de l’eau ondulante autour de la piscine a « déclenché des flashbacks » de ce jour-là.

« C’était vraiment très dur », a-t-elle déclaré à Don Riddell de CNN. « À ce moment-là, physiquement, la température de l’eau a envoyé ce qui ressemblait à des décharges électriques dans toute ma jambe parce qu’elle venait d’être amputée avec toutes ces nouvelles terminaisons nerveuses. Ensuite, émotionnellement, entendre le bruit de l’eau a déclenché des flashbacks de l’attaque. »

Mais en même temps, il y avait des « lueurs d’espoir », a-t-elle ajouté, « des moments dans l’eau qui lui semblaient paisibles et joyeux » alors qu’elle cherchait à retrouver son « amour de l’eau ».

Et seulement 16 mois après ce jour qui a changé sa vie, elle nageait sur la plus grande scène de toutes, remportant deux médailles d’argent paralympiques à Paris dans le 400 mètres nage libre féminin S10 et le 100 mètres dos.

« C’est un sentiment indescriptible, mais il repose sur les épaules de tant de personnes qui m’ont tant soutenue cette année et même dans les tribunes à Paris », a-t-elle déclaré.

Truwit était une nageuse de compétition à l’Université de Yale, où elle s’est spécialisée en sciences cognitives et en économie, et était en vacances avec sa coéquipière Sophie Pilkinton, en plongée avec tuba dans les îles Turques-et-Caïques lorsque l’attaque s’est produite.

« C’était une journée terrifiante, un moment terrifiant et un moment terrible, un moment que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi », a déclaré Truwit. « Mais quand je regarde en arrière maintenant, j’essaie vraiment de me concentrer sur la force dont Sophie et moi avons fait preuve et sur ma gratitude pour le sang-froid, les connaissances et l’expertise médicales de Sophie, mais aussi pour son altruisme et son amitié qui m’ont sauvé la vie. »

Ils ont réussi à repousser le requin et à nager jusqu’au bateau où son ami a appliqué un garrot pour arrêter le saignement. Truwit a ensuite été transportée par avion à l’hôpital où les médecins l’ont opérée trois fois et ont finalement amputé sa jambe gauche juste en dessous du genou le jour de son 23e anniversaire.

« J’ai des flashbacks de l’attaque et j’ai fait plusieurs cauchemars au début », a-t-elle déclaré. « Ma mère passait d’innombrables nuits blanches avec moi pour m’aider à surmonter ces cauchemars. Mais je pense que le simple fait d’apprendre à affronter la peur, de comprendre que je peux avoir un flashback et que je vais bien, que je m’en sors. »

Au cours du premier mois qui a suivi l’attaque, Noelle Lambert, une athlète paralympique américaine qui avait également concouru à Paris, avait contacté Truwit et « planté la graine » de la participation aux Jeux paralympiques.

« Tout a commencé… simplement par une quête pour retrouver mon amour de l’eau, puis une quête pour faire de l’exercice et du cardio qui me manquaient cruellement, et cela a commencé à se transformer en quelque chose comme « et si ? Et si j’y arrivais ? », a-t-elle déclaré.

« Et généralement, quand je me pose des questions du genre « et si », elles ne se terminent pas très bien. Ce sont des pensées nerveuses et anxieuses, et c’était donc excitant pour moi d’avoir une question du genre « et si » qui était si excitante et heureuse au milieu de beaucoup de tristesse et de larmes. »

Et alors qu’elle concourait à Paris, sa famille, son entraîneur – qui est sorti de sa retraite pour la guider vers la natation de compétition – et ses amis, y compris ceux qui lui ont sauvé la vie, étaient tous là pour l’encourager dans les tribunes alors qu’elle remportait ses médailles d’argent.

« Mes sauveurs, mes héros, mes sœurs, mes meilleures amies. Les plus altruistes, les plus incroyables, les plus attentionnées et les plus fortes inspirations que j’aurai jamais », a-t-elle écrit. sur Instagram à côté d’une photo des deux amis qui, selon elle, lui ont sauvé la vie.