Ali Reza Akbari: l’Iran exécute un ancien haut responsable de la défense pour des allégations d’espionnage britanniques

Le ressortissant irano-britannique Ali Reza Akbari a été exécuté par pendaison en Iran, selon des informations du média iranien Mizan samedi. L’heure exacte de l’exécution d’Akbari est inconnue, mais des rumeurs suggèrent que cela s’est produit il y a quelques jours.

L’Iran a accusé Akbari, l’ancien responsable du ministère de la Défense du pays, d’être un espion pour l’agence de renseignement britannique MI-6 sans preuve, selon l’Associated Press.

L’un des plus grands bourreaux du monde, l’Iran, aurait diffusé une vidéo hautement éditée d’Akbari discutant des allégations portées contre lui. Les militants l’ont comparé à des “vidéos d’aveux” similaires et l’ont décrit comme contraint.

La condamnation à mort d’Akbari, annoncée mercredi, a déclenché un tollé international et contribué aux manifestations en cours dans tout le pays.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a condamné l’exécution d’Akbari dans le tweet suivant samedi matin :

“Je suis consterné par l’exécution du citoyen anglo-iranien Alireza Akbari en Iran. Il s’agissait d’un acte impitoyable et lâche perpétré par un régime barbare sans respect pour les droits humains de son propre peuple. Mes pensées vont aux amis et à la famille d’Alireza. .”

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qui s’était précédemment prononcé contre l’exécution, a partagé des sentiments similaires dans un communiqué samedi matin.

« L’exécution du Britannique d’origine iranienne Alireza Akbari est un acte barbare qui mérite d’être condamné dans les termes les plus forts possibles. Par cet acte politiquement motivé, le régime iranien a une fois de plus montré son mépris total pour la vie humaine », a déclaré Cleverly. “Cela ne restera pas incontesté, et nous convoquerons le chargé d’affaires iranien pour lui faire part de notre dégoût face aux actions de l’Iran. Nos pensées vont à la famille de M. Akbari.”

Vendredi, le porte-parole adjoint principal du département d’État américain, Vedant Patel, a critiqué l’exécution imminente, la qualifiant d'”inadmissible” et de “motivée politiquement” depuis le début.

“Nous sommes très troublés par les informations selon lesquelles M. Akbari a été drogué, torturé pendant sa détention, interrogé pendant des milliers d’heures et contraint de faire de faux aveux”, a déclaré Patel, selon l’AP. “Plus généralement, les pratiques iraniennes de détentions arbitraires et injustes, d’aveux forcés et d’exécutions à motivation politique sont totalement inacceptables et doivent cesser.”

Akbari n’avait pas été vu en public depuis son arrestation signalée en 2019 et dirigeait à l’époque un groupe de réflexion privé. Les détails entourant son procès n’ont pas été dévoilés.

L’AP a rapporté que les personnes accusées d’espionnage et d’autres crimes liés à la sécurité nationale sont généralement jugées à huis clos, où les groupes de défense des droits disent qu’ils ne choisissent pas leurs avocats et ne sont pas autorisés à voir les preuves contre eux.

Il était également proche d’Ali Shamkhani, un haut responsable de la sécurité en Iran, ce qui a conduit les analystes à suggérer que sa condamnation à mort était liée à une éventuelle lutte pour le pouvoir au sein de l’appareil de sécurité du pays au milieu des manifestations, selon l’AP.

Akbari a travaillé en étroite collaboration avec les observateurs de l’ONU lorsqu’il a dirigé la mise en œuvre d’un cessez-le-feu de 1988 entre l’Iran et l’Irak après leur guerre dévastatrice de huit ans.

Pendant des mois, le gouvernement iranien a tenté de blâmer les pays étrangers pour les troubles à l’échelle nationale résultant de la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été détenue par la police des mœurs après avoir prétendument enfreint les règles strictes relatives au port du hijab.

L’Associated Press a rapporté que les manifestations anti-gouvernementales, qui se sont poursuivies pendant près de quatre mois sans fin en vue, sont l’un des plus grands défis de la République islamique depuis la révolution de 1979 qui l’a portée au pouvoir.

Les militants des droits de l’homme en Iran, un groupe surveillant les troubles, ont déclaré qu’au moins 520 manifestants avaient été tués et que plus de 19 300 personnes avaient été arrêtées. Les autorités iraniennes n’ont pas fourni de chiffres officiels sur les décès ou les arrestations.

L’Iran a exécuté quatre personnes reconnues coupables d’accusations liées à des manifestations lors de procès également critiqués, notamment d’attaques contre les forces de sécurité.

