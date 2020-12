L’amour signifie ne jamais avoir à dire que vous êtes désolé … et nous ne nous excusons pas de vous avoir montré les stars de Love Story 50 ans plus tard.

Un peu plus gris et un peu moins frais, Ali MacGraw, 81 ans, et Ryan O’Neal, 79 ans, se sont réunis pour célébrer l’anniversaire en or de l’un des plus grands pleurs d’Hollywood.

Et Ryan, qui s’est marié deux fois, a déclaré: «Ça fait 50 ans que jeûne. Je n’ai pas ces relations avec mes femmes! La chimie a réussi à se maintenir pendant 50 ans.

Love Story a été un succès surprise au box-office en 1970, gagnant près de 100 millions de livres sterling et remportant sept nominations aux Oscars.







L’histoire, qui suit la romance entre le riche étudiant de l’Ivy League Oliver et la classe ouvrière Jen, a fait des stars du jour au lendemain ses pistes.

Ils avouent être hantés par Theme From Love Story, la triste bande-son, qui a valu au compositeur Francis Lai un Oscar.

Ryan, qui sortait avec Farrah Fawcett et Barbra Streisand, a déclaré: «Chaque fois que j’allais dans un restaurant n’importe où dans le monde, le groupe commençait par Love Story. Je suppose que vous vous y habituez après un certain temps. Je ne sais pas si je l’ai déjà fait.







Ali, qui s’est marié trois fois, grince des dents à la réplique de Jen «L’amour signifie ne jamais avoir à dire que vous êtes désolé».

Elle dit au magazine Town & Country: «Cela ne veut rien dire. J’ai appris que nous pouvons faire de terribles erreurs avec les gens que nous aimons.

Elle aurait réussi: « Essayez de ne plus recommencer et essayez de nettoyer la blessure. »

* Le numéro de décembre / janvier de Town & Country est maintenant disponible.