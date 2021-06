Ali Fazal a récemment révélé qu’il avait sombré dans la dépression après avoir fait partie du film « 3 Idiots ». Beaucoup ne s’en souviennent peut-être pas, mais Ali a joué un petit rôle dans le film d’une étudiante en ingénierie appelée Joy Lobo, qui se suicide après que le doyen de l’université a refusé de prolonger la date limite de soumission du projet.

Dans une interview avec PeepingMoon, il a déclaré : « Je suis tombé dans la dépression quand j’ai commencé avec 3 Idiots. J’y ai joué un petit rôle. » Ali était à l’époque en deuxième année d’université et a décrit la situation parmi les étudiants de manière similaire à son rôle dans le film. Il a dit : « Savez-vous ce qui s’est passé ? Soudain, ils faisaient des reportages, pas pour paraître morbides ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, des étudiants s’étaient fait du mal, puis j’ai reçu un appel d’une chaîne d’information disant : « Monsieur , vous avez joué ce rôle et c’est exactement ce qui s’est passé. Qu’en pensez-vous ? » et j’ai été écrasé à ce moment-là. J’étais naïf. J’étais dans ma deuxième année d’université. «

Il a en outre déclaré que sa santé mentale avait pris un coup après la sortie du film. « Je suis tombé dans la dépression et j’ai dit à Raju monsieur (Rajkumar Hirani) et à tous ces gens et ils ont dit: » S’il vous plaît, ne faites pas ça. Dites-leur de parler au producteur et de ne pas vous sentir comme ça « , a-t-il déclaré.

« 3 Idiots » est sorti en 2009, le film a été réalisé par Rajkumar Hirani. Il était basé sur le roman Five Point Someone de Chetan Bhagat. Il mettait en vedette Aamir Khan, Madhavan, Sharman Joshi comme personnages titulaires et mettait également en vedette Boman Irani et Kareena Kapoor Khan.

Côté travail, Ali figurera ensuite dans ‘Ray’, l’anthologie de Netflix sur les histoires du cinéaste légendaire Satyajit Ray. Avec des histoires d’Abhishek Chaubey, Srijit Mukherji et Vasan Bala. Il sera présenté le 25 juin et présentera quatre histoires d’amour, de luxure, de trahison et de vérité.