Ali Fazal riposte aux trolls et qualifie le film d’Aamir Khan d'”or pur”

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan a reçu des réponses mitigées de la part des masses et des critiques. Alors qu’il y a des gens qui saluent LSC comme le meilleur film de Khan, il y en a d’autres qui le dénigrent sans pitié. Parmi eux, nous avons la star de Mirzapur, Ali Fazal, qui a soutenu le film d’Aamir et a riposté aux opposants.

Ali a partagé une publication de carrousel dans laquelle il montre ses billets pour le film, puis il a partagé une capture d’écran à l’intérieur du théâtre. Ali a déclaré qu’il avait regardé le film dans une salle de cinéma bondée et a ensuite fait l’éloge du film.

Dans son message, Ali a déclaré que LSC restera en lui pour toujours et a déclaré: “J’ai regardé LAAL SINGH CHADDA. Ticket khareeda main. public bondé quelle nuit – je veux juste dire à tous les opposants – vous ne pouvez absolument pas ne pas donnez-lui une chance. Chaque seconde sur ce celluloïd dont j’ai été témoin ce jour est de l’or pur et du cœur pur. Merci Aamir Khan de nous avoir donné #laalsinghchaddha.

Il a ajouté : “Comme je l’ai dit, vous avez créé une personne qui s’imprègne du meilleur de toute l’humanité de la manière la plus non conformiste et vous faites en sorte que tout le monde tombe amoureux de lui. Il y a tellement plus et c’est pourquoi il a besoin de temps pour grandir et cela se transforme en rien d’autre qu’une émotion brute.” La star des 3 Idiots a même ajouté : « Une émotion qui se déverse d’une manière ou d’une autre. . Allez voir ce film. cette expérience avec vous aujourd’hui. Shayad koi cheez reh gayi mere saath iss kahaani mein, aur ab yeh mere saath chalegi hamesha. Aap sab tatoliye apne andar , vous trouverez votre Laal singh. De grandes performances à tous les niveaux. Vous avez été phénoménal @kareenakapoorkhan ! Magnifique inutile de le dire.” affirma Ali.

Laal Singh Chaddha est une adaptation officielle du classique culte de 1994 de Tom Hanks, Forrest Gump. Le film est sorti en salles jeudi avec Raksha Bandhan d’Akshay Kumar