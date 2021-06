New Delhi: L’acteur de Bollywood Ali Fazal, qui a joué le rôle de l’étudiant qui s’est suicidé dans « 3 Idiots », a expliqué le stress mental auquel il était confronté lors du tournage du film, car il se sentait profondément lié au rôle. De plus, après qu’il ait joué le rôle, les chaînes d’information ont commencé à l’interroger sur des incidents réels de suicides d’étudiants et lui ont demandé ce qu’il en pensait et ses sentiments. Cela l’a « écrasé », a-t-il déclaré dans une interview avec un portail de divertissement.

Il a dit à Peeping Moon : « J’ai sombré dans la dépression quand j’ai commencé avec ‘3 Idiots’. J’y ai joué un petit rôle. Savez-vous ce qui s’est passé ? une fois, des étudiants s’étaient fait du mal, puis j’ai reçu un appel d’une chaîne d’information disant : « Monsieur, vous avez joué ce rôle et c’est exactement ce qui s’est passé. Qu’en pensez-vous ? » et j’ai été écrasé à ce moment-là. J’étais naïf, j’étais dans ma deuxième année d’université. Je suis tombé dans la dépression et j’ai dit à Raju monsieur (Rajkumar Hirani) et à tous ces gens et ils ont dit: » S’il vous plaît, ne faites pas ça. Dites-leur de parler au producteur et de ne pas vous sentir comme ça’. »

Il a en outre déclaré que les acteurs et l’équipe du film étaient très compréhensifs et gentils à ce sujet.

« De toute évidence, ils étaient très gentils à ce sujet et j’avais l’habitude de commencer soudainement à associer que je ne pouvais pas expliquer grand-chose dans un petit rôle. Je souhaite et j’espère obtenir un grand rôle afin que je puisse ensuite les accompagner tout au long du voyage et leur dire vous non, ce n’est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais blesser personne. Bien sûr, cela venait d’un endroit très naïf », a-t-il ajouté.

Il est populairement connu pour ses rôles dans le film Netflix « House Arrest » et la série Amazon Prime « Mirzapur ». Fazal sera ensuite vu dans ‘Fukrey 3’, ‘Ray’, ‘Happy Now Bhaag Jayegi’ et ‘Death On The Nile’.