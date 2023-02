Ali Fazal laisse tomber le teaser du prochain thriller d’action hollywoodien avec Gerard Butler, des allusions sur son rôle

Après avoir impressionné l’Occident avec ses performances dans des films comme Furious 7, Victoria et Abdul et Death on the Nile, Ali Fazal sera bientôt vu avec Gerard Butler dans l’acteur Kandahar. L’acteur a laissé tomber le teaser du film et a également donné un indice énigmatique sur son personnage.

Présenté comme un thriller de survie, Kandahar est une course de survie, où Benjamin Wheelier (Butler) tente de s’échapper par la route pour survivre à des ennemis potentiellement mortels. Ali a partagé la vidéo avec la légende : “Regardez le teasing avant le bang pour mon thriller d’action explosif, KANDAHAR. Vous aurez une idée de ce qui s’apprête à frapper et de ce qu’il y a à rater. Je fais juste du vélo dans la vallée ici. En exclusivité dans les cinémas sur 26 mai. #KandaharMovie.”

Voici le poste







Si nous essayons de comprendre la légende d’Ali, il a laissé entendre que le mystérieux motard, qui voyage à travers les sables d’une terre déserte, est Ali, et il est déterminé à faire tomber Benjamin. Fazal est supposé jouer un assassin qui fera de la course à la survie de Bejnamin un cauchemar. Dès que Fazal a laissé tomber le teaser, plusieurs followers et ses fans ont réagi au teaser. “La propre star hollywoodienne de l’Inde – Ali Fazal”, affirme un adepte. Un autre utilisateur a ajouté : “Nous sommes fiers de vous voir dans des films hollywoodiens, même si ce sont des décisions difficiles pour vous, car ils ne vous laissent pas beaucoup de place car un scénario serré espère que vous aurez de bonnes apparitions, continuez comme ça.” L’un des internautes a écrit : “OMG Une nouvelle superstar est née à Bollywood qui travaillera à Hollywood et rendra fier notre pays.” Kandahar sortira en salles le 26 mai.

Précédemment, les affiches officielles de Fukery 3 ont également été publiées, et l’absence d’Ali des images fixes a confirmé son absence du dernier épisode. Quelques jours après le lancement de l’affiche, Ali a précisé la même chose et a écrit : « Alors Zafar aayega ya nahi ? Sab yahi puch rahe hain baar baar. Désolé les amis, mais Zafar ne reviendra pas cette fois).

Il a ajouté que son engagement à Mirzapur, où il joue le rôle principal de Guddu Pandit, est ce qui l’éloigne du troisième volet de Fukrey. « Zafar bhai ko kabhi kabhi Guddu bhaiya bhi banna padhta hai. Aur do univers se chevauchent ho jaate hain kabhi kabhi. (Zaraf bhai doit parfois être Guddu bhaiya, et les deux univers se chevauchent parfois). Fukrey 3 sortira en salles en septembre 2023.