Ali Fazal emménage avec sa chérie Richa Chadha, le duo déménage dans un nouvel endroit ! | Nouvelles des gens

Bombay: Les acteurs Ali Fazal et Richa Chadha, qui se fréquentent depuis un certain temps maintenant, ont emménagé ensemble récemment.

« Richa et moi avons déménagé ensemble dans un nouvel endroit. Nous installons la maison pendant la mousson de Mumbai. Pendant le dernier verrouillage, nous vivions séparément », a déclaré Ali Fazal lors d’un live Instagram avec une chaîne de radio.

Parlant de la relation que les deux partagent, il a déclaré: « Richa a enregistré mon numéro de téléphone portable avec des noms étranges sur son téléphone. Elle m’appelle par des noms comme » bébé » ou » chérie « , elle est autorisée à m’appeler par le nom qu’elle veut . »

Originaire du nord de l’Inde, l’acteur a sa part de difficultés pendant les pluies incessantes de Mumbai.

« Nous installons la maison sous la pluie. Il y a de l’eau partout. Pendant la mousson à Mumbai, vous ne pouvez pas échapper à la pluie. Mais je suis toujours un gars de l’hiver. À Mumbai, nous avons 10 jours d’hiver et nous, les gens du nord, sont heureux de sortir nos vêtements d’hiver. »

La période de pandémie a été fructueuse pour l’acteur créatif. « J’ai écrit deux scripts et produit deux projets pendant le confinement », a déclaré l’acteur de ‘Mirzapur’, qui s’attend à ce que ‘Mirzapur Season 3’ sorte fin 2022.

L’acteur a déclaré que le tournage d’une série Web est une tâche énorme.

« Tourner une saison d’une série Web, c’est comme tourner trois films à la suite. Je suis entré dans la franchise ‘Mirzapur’ parce que j’avais vu le changement se produire à l’ouest. Je pouvais voir le paysage du contenu changer.

La plateforme OTT a changé la consommation du cinéma. Le prix unique qu’une famille payait pour les cinémas était de 3 000 roupies. Désormais, il est plus facile pour une personne qui n’a pas les moyens de regarder un film dans un cinéma avec sa famille de les regarder pour un prix bien moindre. Pour moi, regarder des films est comme une méditation. Récemment, j’ai vu deux beaux films – ‘Malik’ et ‘Mandela’ – et je les recommanderais à d’autres », a déclaré Ali.

Ali a joué des rôles polyvalents comme Zafar dans ‘Fukrey’, Guddu dans ‘Mirzapur’ et Ipsit Nair dans ‘Ray’, entre autres.

« Chaque fois que je joue quelque chose, le personnage reste avec moi. Mais je n’ai pas encore joué un personnage proche de moi-même », a déclaré Ali.

Comme d’autres artistes, Ali a également succombé à la pression des médias sociaux.

« Mon équipe a ressenti la pression de se montrer à la hauteur. C’est pourquoi mes followers ne sont pas aussi nombreux que mes contemporains. J’aime continuer à faire mes propres affaires. Parfois, je dois faire des publicités pour gagner mon pain et mon beurre. Je Je n’ai pas fait de publicité pendant très longtemps, parce que je me suis rebellé contre le consumérisme. Mais avec le temps, j’ai réalisé que les films que je fais font aussi partie du consumérisme », a déclaré Ali.

Ali est connu pour défendre les problèmes sociaux.

« J’ai perdu un contrat de sponsoring avec une grande marque parce que je défendais une cause sociale. À ce moment-là, j’ai réalisé que je faisais quelque chose de bien, d’autant plus que les gens posaient des questions et en étaient affectés. »