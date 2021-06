Ali Daei félicite le « grand champion » Cristiano Ronaldo pour avoir égalé le record international de buts

Superstar portugaise Cristiano Ronaldo mercredi est devenu le co-meilleur meilleur buteur international au monde alors qu’il a converti deux pénalités contre la France pour porter son total de buts internationaux à 109 en seulement 176 matches. Ses buts lui ont non seulement permis d’égaler le record de l’Iranien Ali Daei, mais ont également aidé le Portugal à atteindre les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’ancien international iranien Ali Daei s’est ensuite rendu sur Instagram pour féliciter le talisman portugais d’être devenu le meilleur joueur international masculin de tous les temps et a déclaré qu’il était heureux que le record appartienne à ‘grand champion de football’ à l’avenir.

« Félicitations à @cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts marqués chez les hommes. Je suis honoré que cette réalisation remarquable appartienne à Ronaldo – grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et impacte des vies à travers le monde », a écrit Ali Daei.

Ronaldo, 36 ans, n’a plus besoin que d’un but de plus pour dépasser Daei, qui a marqué son remarquable bilan pour l’Iran entre 1993 et ​​2006.

Cristiano Ronaldo et le Portugal seront ensuite en action le lundi 28 juin, lorsqu’ils affronteront l’équipe numéro un du monde, la Belgique, à Séville lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Avant le match contre la France, Ronaldo marquait 107 buts. Le Portugal était aux avant-postes lors de la première étape du match et Ronaldo a eu la première occasion de tenter le but d’Hugo Lloris à la 21e minute lorsque la tête de Raphaël Varane est tombée gentiment pour lui mais sa volée du pied gauche n’a pas été cadrée.

Ronaldo a mis le Portugal en tête à la 31e minute, en se convertissant calmement sur place. La France a concédé le penalty après la tentative de coup de poing d’Hugo Lloris pour éliminer le danger a raté le ballon et a fini par frapper Danilo à la tête.

Ronaldo s’est tenu sur place, a envoyé Lloris dans le mauvais sens et a marqué alors que le Portugal prenait l’avantage et Ronaldo s’est rapproché d’un but du record. De plus, avec cet objectif, Ronaldo est devenu le premier joueur européen de l’histoire de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe à marquer un total de 20 buts dans les deux compétitions.

Le but record a été marqué après que la France ait concédé un autre penalty, cette fois par Jules Koundé à la 59e minute lorsque la tentative de Ronaldo de passer le ballon au milieu a touché ses bras tendus.

L’assuré Ronaldo est de nouveau intervenu sur place et ne s’est pas trompé alors qu’il a de nouveau égalisé le Portugal et égalé le record.

