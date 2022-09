Ali Asgar s’effondre après que ses enfants ont parlé d’être «intimidés» en raison de son jeu d’acteur

L’épisode spécial famille de Jhalak Dikhla Jaa 10 vous étonnera et vous rendra émotif en même temps. Dans la promo partagée par la page de médias sociaux de la chaîne, Ali Asgar a fondu en larmes après avoir reçu un message spécial de ses enfants.

Dans le spectacle, Ali Asgar a dansé sur la chanson de Rajkummar Rao, Milegi Milegi de Stree. Après le spectacle, Ali a reçu un message spécial de ses enfants. Dans la vidéo, son fils et sa fille ont parlé d’intimidation et de taquineries à l’école parce que leur père faisait des personnages féminins. Pour les non-initiés, le personnage d’Ali de Dadi dans Comedy Nights with Kapil était apprécié des téléspectateurs, et il était connu sous le nom de « Dadi » depuis plus longtemps.

La fille d’Asgar a ajouté que ses camarades de classe les appelaient “Dadi ki beti ya dadi ka beta”. Elle a ajouté qu’ils étaient fiers de lui : “Il se moque de lui-même pour faire rire les autres aur yeh sab ke bas ki baat nahi hai. Nous t’aimons papa.” Ali s’est effondré en écoutant ses enfants. Après le message, même le juge Madhuri Dixit a également déclaré: “Nous vous aimons.”

Plus tôt, Shilpa Shinde, une participante à l’émission de télé-réalité dansante Jhalak Dikhhla Jaa 10, s’est récemment effondrée sur scène après sa performance alors qu’elle parlait de sa famille. Elle a affirmé que si sa famille est à ses côtés pendant les moments heureux, elle disparaît une fois qu’elle traverse des moments difficiles.

Dans une promo de COLORS, on peut voir Shilpa pleurer en disant : “Log parivaar bolte hain, woh ek naam diya hai, kuch accha hojaaye, toh aajate hain par kuch bura hojaaye toh 10 logon ke saath baithke burayi karte hain apne logon ki …” Les mots de Shilpa ont même rendu Madhuri Dixit ému. Avec l’acteur-danseur Nora Fatehi et le réalisateur Karan Johar, Madhuri fait partie du jury du concours. Jhalak Dikhla Jaa 10 est diffusé du samedi au dimanche à 20 h 00 sur Colors.