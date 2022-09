Ali Asgar devient le premier candidat expulsé de l’émission jugée par Karan Johar

Jhalak Dikhhla Jaa 10 a été témoin de la première élimination de la saison, et le comédien-acteur Ali Asgar a dû quitter la série en raison de moins de votes. Dans l’épisode spécial famille, Amruta Khanvilkar a secoué la scène avec une performance sur Tujh Mein Rab Dikhta Hain. Elle a dédié le spectacle à une personne qui a été son plus grand soutien, sa mère.

Ensuite, Gashmeer Mahajani a réalisé une performance torride et captivante, évoquant les difficultés financières auxquelles il a été confronté tout au long de sa carrière et le soutien qu’il a reçu de sa mère. Paras Kalnawat, qui a récemment perdu son père, a décrit à travers sa performance la relation qu’il entretenait avec lui. Il a partagé que c’était le rêve de son père d’être acteur et qu’il continuera à le réaliser. Paras a rendu tout le monde émotif.

Nia Sharma a réalisé une belle performance aérienne, et elle a montré son affection pour son frère, qui a été une figure paternelle pour elle. Rubina Dilaik a parlé franchement des défis auxquels elle et son mari étaient confrontés et lui a dédié sa performance. Donnant sa meilleure performance, Ali Asgar est sorti avec les critiques qu’il a reçues du public pour avoir essayé plusieurs fois des personnages féminins à l’écran. Zorawar Kalra a rendu un hommage sincère à ses collègues et à ses amis qui l’ont aidé à atteindre le sommet de sa carrière.

Ensuite, le spectacle a progressé vers le tour éliminatoire, et Ali Asgar et Zorawar Kalra étaient presque égaux dans leurs scores. Ensuite, le vote public a eu lieu et Ali a obtenu moins de votes que Kalra. Grâce à quoi, Ali et sa partenaire chorégraphe Lipsa ont été expulsés du spectacle. L’élimination d’Ali a été une surprise assez choquante et a également envoyé un message aux autres concurrents. La sortie d’Asgar leur a fait réaliser qu’ils devaient être sur leurs gardes, mettre leur meilleur pied en avant. Ali a reçu un adieu émouvant avec un message vidéo de leurs enfants, dans lequel ils lui disent que malgré qu’ils aient été victimes d’intimidation à l’école, en raison de son caractère Dadi, ils sont fiers de lui.