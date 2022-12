Ali Ahmed Aslam, 77 ans, crédité d’avoir inventé le poulet Tikka Masala, décède

Au fur et à mesure que la maison de curry s’est imposée comme une institution britannique, elle s’est davantage épanouie autour de Shish Mahal. En 1979, lorsque M. Aslam a rénové l’endroit, il a rouvert avec un truc astucieux : tous les prix originaux de 1964, pour un temps limité. Cela a conduit à de longues files d’attente frénétiques dans le bloc. Sur les photos prises à cette époque, M. Aslam est beau et rayonnant, dans une veste de smoking et un nœud papillon, avec les cheveux épais et souples d’une star de cinéma.

Il n’y avait que quelques centaines de maisons de curry en Grande-Bretagne lorsque M. Aslam a ouvert Shish Mahal; au moment où M. Cook a prononcé son discours, il y en avait des milliers. M. Aslam, bien que non nommé dans le discours, était devenu un élément essentiel de l’histoire de la Grande-Bretagne.

Bien que deux de ses fils aient repris la propriété de Shish Mahal en 1994, M. Aslam n’a jamais officiellement pris sa retraite et il a continué à conduire sa Jaguar blanche au travail et à porter les costumes exquis qu’il avait confectionnés sur Savile Row. Connu pour son éthique de travail implacable, il se considérait comme un fier Glasgowien, un Écossais de bout en bout.

Le plat, qui devenait beaucoup plus gros que l’homme, était tout aussi susceptible d’être un symbole de la nourriture réconfortante britannique que de l’inauthenticité. Bien que des enquêtes plus récentes aient désigné d’autres currys, tels que le poulet jalfrezi, comme les plus populaires en Grande-Bretagne, le poulet tikka masala est omniprésent. On le trouve dans les avions et comme garniture de pizza, dans les chaînes de restauration rapide et préfabriqué dans des bocaux sur les étagères des épiceries du monde entier.

Shish Mahal a fermé ses portes pendant 48 heures en l’honneur de M. Aslam et a annoncé sa mort sur sa page Facebook. Une base de fans multigénérationnelle de Glasgow s’est jointe à la mémoire du restaurant.

“J’ai apprécié mon tout premier vrai curry au Shish Mahal sur Gibson Street”, a écrit une fan, Wendy Russell. “Un poulet Madras effronté.”

D’après les réponses sur les réseaux sociaux, il était clair que le restaurant faisait également partie du tissu de la ville. Au fil des ans, M. Aslam a accueilli des générations d’adolescents éméchés, qui avaient attendu dans le froid après la fermeture des pubs, ainsi que de nouveaux parents qui ont remis des morceaux de naan chauds à leurs bébés pour qu’ils gomment. Les familles étaient devenues des habituées. Ce dont beaucoup semblaient se souvenir n’était pas le fameux plat, mais plutôt l’homme qui les avait fait se sentir chez eux.