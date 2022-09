Ali Abbas Zafar, le réalisateur de Tiger Zinda Hai de Salman Khan, et sa femme ont eu une petite fille ; révèle le nom de sa fille avec une note douce [READ HERE]

Après Sonam Kapoor, voici une autre célébrité de Bollywood qui s’est lancée dans l’aventure de la parentalité. On parle de Tigre Zinda Hai directeur Ali Abbas Zafar. Après deux ans de mariage avec Alicia Zafar, le couple a maintenant accueilli leur petite fille dans ce monde. La nouvelle a été partagée par lui sur les réseaux sociaux. L’heureux papa a écrit une note douce pour annoncer la naissance de sa petite fille et a même révélé le nom de la petite. Le couple a nommé leur fille Alija.

Entertainment News : Ali Abbas Zafar devient père

Dans la note partagée sur le compte Twitter officiel d’Ali Abbas Zafar, il a révélé que sa fille est née le 24 septembre à 00h25. Sa douce note mentionnait que lui et sa femme sont reconnaissants à Allah Tout-Puissant de les avoir bénis avec le cadeau le plus beau et le plus précieux au monde. Le nom de leur fille est Alija Zehra Zafar. Cette nouvelle a été une agréable surprise pour tous ses fans, tout comme l’actualité de son mariage. C’est en 2021 que le réalisateur de Tiger Zinda Hai a annoncé son mariage et partagé quelques clichés sur les réseaux sociaux. C’était à l’improviste car personne ne l’avait vu venir. Découvrez son message ci-dessous:

Ali Abbas et Salman Khan réunis ?

En parlant d’Ali Abbas Zafar, il y avait une grande agitation à propos de lui ne dirigeant pas le troisième volet de la franchise Tiger. Mais des rapports récents suggèrent qu’il va à nouveau collaborer avec Salman Khan pour un projet. Times of India a rapporté qu’Ali et Salman Khan se sont à nouveau associés pour un drame commercial à grande échelle. Le duo acteur-réalisateur a été une combinaison à succès puisque trois de leurs films – Sultan, Tiger Zinda Hai et Bharat – se sont très bien comportés au box-office.