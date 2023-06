Ali Abbas Zafar est le prochain après Bade Miyan Chote Miyan à être un biggie d’action mettant en vedette un A lister?

Ali Abbas Zafar se prépare pour la sortie de Bloody Daddy, qui co-vedette Shahid Kapoor et Diana Penty. Le cinéaste a également Bade Miyan Chote Miyan – avec Akshay Kumar et Tiger Shroff – dont la sortie est prévue plus tard cette année. Maintenant, les rues de B-town bourdonnent qu’après les deux films, Ali Abbas Zafar a l’intention de réaliser le plus grand film d’action de tous les temps. » Il est rapporté qu’il est également en pourparlers avec une grande superstar pour le même .

« Alors que les détails de l’acteur principal sont encore secrets, Ali a déjà commencé à écrire le scénario et prévoit de le monter à grande échelle. Il veut en faire le plus grand film d’action de tous les temps, avec des cascades inédites. et des séquences d’action », a déclaré une source à Pinkvilla.

La source a ajouté que le « plus grand film d’action » sera le prochain projet d’Ali après la sortie de Bade Miyan Chote Miyan.

Papa sanglant

Shahid Kapoor et Diana Penty avec Bloody Daddy ont fait parler les cinéphiles. La bande-annonce du film nous a donné un aperçu du conte sombre, intense et sanglant. Prévu pour sortir le 9 juin sur Jio Cinema, Bloody Daddy met également en vedette Ronit Roy. Il a été produit par Jyoti Deshpande.

Regardez la bande-annonce de Bloody Daddy ici :

Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce, Ali Abbas Zafar a expliqué comment le « processus de compréhension » de Shahid avait impressionné l’unité d’action. Il a même partagé que 99% de l’action dans le film est réelle et a été réalisée par Shahid lui-même.

« Avec Shahid, une chose qui n’a jamais été un problème était l’action. Il a une grande compréhension du mouvement et de la danse. L’action est une question de rythme. L’unité d’action était comme wow, il a un si bon processus de compréhension. 99 % de l’action dans le film est réelle et il a tout fait », a déclaré le cinéaste.

Shahid Kapoor a été vu pour la dernière fois à Farzi.