Les algorithmes cryptographiques assurent notre sécurité en ligne, protègent notre vie privée et sécurisent le transfert d’informations.

Mais de nombreux experts craignent que les ordinateurs quantiques ne puissent un jour casser ces algorithmes, nous exposant ainsi aux attaques des pirates et des fraudeurs. Et ces ordinateurs quantiques pourraient être prêts plus tôt que beaucoup ne le pensent.

C’est pourquoi des travaux sérieux sont en cours pour concevoir de nouveaux types d’algorithmes qui résistent même à l’ordinateur quantique le plus puissant que nous puissions imaginer. Lisez l’histoire complète de notre camarade journaliste émergente Tammy Xu sur la façon dont les algorithmes résistants aux quantiques sont en cours de développement et sur ce qui va suivre.

1 Google a perdu son défi antitrust de l’UE

Il a été condamné à une amende de plus de 4 milliards d’euros après avoir abusé de sa domination du système Android. (Reuter)

+ La société n’a pas fait appel de l’accusation, qui a été annoncée pour la première fois en 2018. (Le bord)

+ La Corée du Sud a infligé une amende à Google et Facebook pour violation de la vie privée. (FT $)

2 L’économie américaine n’est pas encore tirée d’affaire

L’inflation n’a pas baissé comme les investisseurs l’avaient espéré. (Économiste $)

3 Quelqu’un cherche de la terre sur le dénonciateur de Twitter

Celui qui est derrière est prêt à payer, mais ses anciens collègues gardent le schtum. (New yorkais $)

+ Le témoignage de Peiter ‘Mudge’ Zatko au Sénat n’a pas peint Twitter sous un bon jour. (WP $)

+ En fait, cela a ravivé l’appétit des sénateurs pour une réglementation plus stricte. (Bloomberg $)

4 Ce que les robots chirurgiens et les voitures autonomes ont en commun

Nous hésitons encore à leur confier des décisions de vie ou de mort. (Magazine connaissable)

+ La chirurgie de haute précision assistée par robot a passé son premier test chez l’homme. (examen de la technologie MIT)

5 Les dures leçons tirées des incendies de forêt en Californie

Et le rôle que les compagnies d’électricité ont joué pour les exacerber. (Voix)

+ Les cultures génétiquement modifiées pourraient bénéficier de la grave sécheresse en Europe. (Filaire $)

6 Les scanners cérébraux ne permettent pas de diagnostiquer les troubles mentaux

Cependant, certains scientifiques espèrent pouvoir contribuer à la récupération. (Ardoise $)

+ La quête pour savoir si les mutations de notre cerveau affectent la santé mentale. (examen de la technologie MIT)

7 À l’intérieur de la mémification des guerres culturelles

Les tropes en ligne ont mobilisé d’énormes groupes jusqu’à l’insurrection. (L’Atlantique $)

8 Les plus grands fans d’Elon Musk déménagent au Texas 🌵

Pour se rapprocher le plus possible de l’action SpaceX. (Le bord)

+ Personne d’autre chez SpaceX ne peut accéder aux e-mails de Musk. (Le bord)

9 Comment transformer une tragédie personnelle en contenu

L’entreprise de t-shirts d’Eva Benefield prospère grâce à son sombre passé. (Saisir)

10 L’Amérique fait à nouveau de la lune une priorité 🌕

Malgré les difficultés à y renvoyer des humains. (Nouveau scientifique $)

+ Les astronomes ukrainiens continuent de repérer des tas d’OVNIS. (Carte mère)

