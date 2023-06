Algorithmes de bien-être inexacts et IA de formation gratuite

Les nouvelles: Un algorithme financé par la Banque mondiale pour déterminer quelles familles devraient recevoir une aide financière en Jordanie exclut probablement les personnes qui devraient être éligibles, a révélé une enquête de Humans Rights Watch.

Pourquoi est-ce important: L’organisation a identifié plusieurs problèmes fondamentaux avec le système algorithmique qui ont entraîné des biais et des inexactitudes. Il classe les familles demandant une aide des moins pauvres aux plus pauvres à l’aide d’un calcul secret qui attribue des poids à 57 indicateurs socio-économiques. Les candidats disent que le calcul ne reflète pas la réalité et simplifie à outrance la situation économique des gens.

La plus grande image : Les chercheurs en éthique de l’IA appellent à un examen plus approfondi de l’utilisation croissante des algorithmes dans les systèmes de protection sociale. L’un des auteurs du rapport affirme que ses conclusions soulignent la nécessité d’une plus grande transparence dans les programmes gouvernementaux qui utilisent la prise de décision algorithmique. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Nous sommes tous des travailleurs de données gratuits de l’IA

Les modèles d’IA sophistiqués qui alimentent nos chatbots préférés nécessitent beaucoup de travail humain. Même les chatbots les plus impressionnants nécessitent des milliers d’heures de travail humain pour se comporter comme leurs créateurs le souhaitent, et même dans ce cas, ils le font de manière peu fiable.

Les annotateurs de données humaines donnent aux modèles d’IA un contexte important dont ils ont besoin pour prendre des décisions à grande échelle et semblent sophistiqués, travaillant souvent à un rythme incroyablement rapide pour atteindre des objectifs élevés et des délais serrés. Mais, selon certains chercheurs, nous sommes tous des travailleurs de données non rémunérés pour de grandes entreprises technologiques, que nous en soyons conscients ou non. Lire l’histoire complète.