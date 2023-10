Algonquin voit de nouvelles entreprises et des expansions malgré les constructions en cours au centre-ville – Shaw Local

Le changement n’est pas toujours facile.

C’est le message du président du village algonquin, John Schmitt, qui a déclaré que la construction de la rue Main se terminerait cette année.

Bien que certains propriétaires d’entreprises du centre-ville d’Algonquin soient heureux que le quartier fasse peau neuve, le projet leur coûte cher.

« Il y a une tonne de personnes qui travaillent sur le site, littéralement jusque tard dans la nuit », a déclaré Albert Kraus, propriétaire de Gold and Jewelry Direct, 130 S. Main St.

Les travaux de construction dans la vieille ville Algonquin ont commencé il y a près de neuf mois pour transformer le couloir en « un environnement magnifique et convivial pour les piétons tout en contribuant à préserver le caractère et l’histoire du secteur », selon les informations sur le projet publiées sur le site Web du village.

Les rues concernées sont South Main, North Main, Washington et Harrison. Le projet Main Street fait partie d’un plan plus vaste de revitalisation du centre-ville de 30 millions de dollars visant à stimuler le développement de la région.

Kraus a déclaré qu’il avait souffert d’une forte baisse des ventes, mais il était heureux que la « vitesse de travail » se soit accélérée.

« Je suis très content des progrès réalisés, même si j’étais inquiet au début », a-t-il déclaré. « Mais beaucoup de gens ne veulent pas venir au centre-ville à cause des travaux. »

Anthony Orlandino, propriétaire d’Anthony’s Barbershop, 150 S. Main St., a déclaré que ses clients plus âgés ont du mal à naviguer dans la zone car elle est remplie de tracteurs, de barrages routiers et de détours.

« Je suis en baisse de près de 45 pour cent depuis le début », a-t-il déclaré. «Cela me fait vraiment mal. Je ne blâme pas les entrepreneurs. Je blâme le manque de communication du village avec le public. Ils ne mettent pas la signalisation appropriée. … C’est confu. »

Schmitt a déclaré que le village a fait « tout ce qui était physiquement et humainement possible pour faire savoir aux résidents que nos entreprises sont toujours ouvertes ».

« Nous avons fait de la publicité sur notre page Web, nous avons installé de nombreux panneaux et envoyé des courriels aux gens pour leur dire que les entreprises étaient ouvertes », a-t-il déclaré.

Le pont

À la grande frustration de beaucoup, dont Schmitt, les travaux sur un pont au centre-ville sont repoussés.

Le pont sur la rue Main devait être remplacé, mais cette partie du projet a été suspendue parce que les services publics n’ont pas été retirés à temps du dessous du pont, a déclaré Schmitt. Le pont se trouve juste au sud du restaurant Bold Algonquin Fare, 8 S. Main St., et de Creekside Tap, 7 S. Main St.

« Il va être fermé pendant un bon moment », a déclaré Schmitt, ajoutant qu’il n’était pas clair combien de temps il resterait fermé. «Nous allons commencer la construction très prochainement.»

Schmitt a déclaré qu’AT&T avait été informé début 2016 de la nécessité de déplacer ses lignes.

« Ils ne l’ont tout simplement pas fait », a-t-il déclaré. « Ils ont lancé un appel d’offres pour le projet de déplacement des lignes. »

Kraus veut que le pont soit rouvert.

« Noël approche et dans le secteur de la vente au détail, c’est énorme pour nous », a-t-il déclaré. « Le pont est très crucial. C’est un problème énorme. Vous n’aurez pas de flux de trafic.

Schmitt a déclaré qu’il s’engageait à rendre la rue Main aussi accessible que possible pendant cette période.

« Lorsque Main Street sera terminée cette année, nous n’avons pas encore compris exactement comment nous allons procéder, mais nous aurons accès aux deux côtés. Nous aurons une circulation dans les deux sens, mais le pont sera toujours fermé », a-t-il déclaré. « Nous allons l’ouvrir afin d’avoir une pleine capacité de circulation sur la rue Main. »

Nouvelle entreprise

Malgré les travaux, le couloir attire de nouveaux restaurants.

« C’est vraiment excitant », a déclaré Schmitt. « Cela confirme définitivement tout le travail que nous effectuons dans notre centre-ville. … C’est certainement une excellente nouvelle pour notre centre-ville.»

Dans les semaines à venir, le chef Santiago Suarez ouvrira le Black Bear Bistro au 107 S. Main St.

Cattleman’s Burger and Brew, 205 S. Main St., devrait également ouvrir ses portes dans les semaines à venir.

« Cela va devenir de plus en plus une zone de destination dans notre ville, et c’est formidable », a-t-il déclaré. « Le centre-ville d’Algonquin est important pour les résidents d’Algonquin. Le rendre dynamique est très excitant pour tout le monde.

Schmitt a déclaré qu’il y avait au moins une demi-douzaine de nouveaux établissements ouverts dans la région, mais il ne peut pas encore les révéler.

Les entreprises établies se développent, notamment Bold American Fare et Cucina Bella, 220 S. Main St.

« La pizzeria d’à côté a déménagé, nous avons donc acheté l’emplacement, et ce sera soit un espace privé, soit des sièges supplémentaires », a déclaré Patrick Bigoness, directeur général de Cucina Bella. « Les vendredis et samedis, ces deux dernières semaines, nous étions trois ou quatre au bar avec une heure d’attente. La construction ne nous a pas trop fait de mal.

Bigoness a déclaré qu’il pensait que l’espace accru sur les trottoirs une fois le projet terminé « serait magnifique » et pourrait permettre au restaurant d’avoir une terrasse.