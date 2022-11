Algonquin remporte un prix budgétaire pour la 19e année consécutive – Shaw Local

Le village d’Algonquin a reçu un prix destiné à reconnaître les budgets accessibles au public pour une 19e année consécutive.

La Government Finance Officers Association des États-Unis et du Canada a décerné à Algonquin son Distinguished Budget Presentation Award pour son budget de l’exercice 2023, selon un communiqué de presse.

Pour être reconnues, les entités gouvernementales doivent satisfaire aux directives reconnues au niveau national pour une présentation efficace du budget. Le prix démontre l’engagement du conseil d’administration et du personnel du village à atteindre les normes les plus élevées et les meilleures pratiques en matière de budgétisation et de gestion fiscale du gouvernement, selon le communiqué.

Algonquin est l’une des quelque 120 municipalités de l’Illinois à être reconnues par le programme et a été l’un des 317 gouvernements à l’échelle nationale à recevoir la désignation Triple Crown de l’association en 2020, qui reconnaît les entités qui ont reçu ses trois prix pour l’information financière au cours d’un seul exercice.

Le budget de l’exercice 2023 d’Algonquin représente un plan financier équilibré de 72 millions de dollars, avec un taux d’imposition foncière au niveau le plus bas depuis 2011 et 28,3 millions de dollars en investissements dans les immobilisations, a indiqué le village dans le communiqué. Le document budgétaire peut être consulté en ligne sur algonquin.org/finance.