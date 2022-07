Algonquin obtient une subvention de 400 000 $ pour l’amélioration du parc présidentiel – Shaw Local

Algonquin — Le village d’Algonquin a reçu une subvention de 400 000 $ pour le réaménagement du parc présidentiel ; la subvention est offerte par le programme Open Space Land Acquisition and Development de l’Illinois, a annoncé vendredi le village dans un communiqué de presse.

“Nous sommes très reconnaissants de recevoir un financement pour les améliorations du parc présidentiel grâce à ce processus de subvention très compétitif à l’échelle de l’État”, a déclaré la présidente du village, Debby Sosine, dans le communiqué. “Les améliorations apportées aux équipements actuels et la construction de nouvelles fonctionnalités au parc présidentiel auront une impression positive et durable sur notre communauté dans son ensemble.”

La rénovation du parc présidentiel, situé du côté est du village le long de Highland Avenue, était une priorité pour la communauté, et le plan directeur des parcs du village a été approuvé l’année dernière, a déclaré le directeur adjoint du village, Michael Kumbera.

Les améliorations, qui coûteront 2,2 millions de dollars au total, comprendront un nouveau terrain de jeu, un parcours de défi mis à jour et des terrains de football polyvalents améliorés, a déclaré Kumbera.

Le terrain de jeu aura pour thème le sport, car le parc dans son ensemble s’est orienté vers l’athlétisme, a déclaré Kumbera.

“Nous envisageons le parc de manière holistique”, a déclaré Kumbera. « Nous avons des terrains de soccer et des terrains de baseball là-bas. Nous voulons donc que les commodités du site complètent cela et montrent un ton et une vision d’ensemble.

À l’heure actuelle, le village élabore des plans pour plusieurs améliorations du parc simultanément, y compris Towne Park. Kumbera a décrit le calendrier décrit dans le plan directeur comme “ambitieux”, mais a déclaré que les parcs du village étaient plus utilisés que jamais depuis la période de la pandémie.

Le village espère terminer l’ingénierie et les conceptions conceptuelles d’ici avril 2023, et avoir le site prêt pour plus tard cet été-là, a déclaré Kumbera.