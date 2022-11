Algonquin Garden Club fait un don de 2 000 $ à Friends of Dundee Natural Areas – Shaw Local

Le 27 octobre, le Algonquin Garden Club a remis un chèque de 2 000 $ aux nouveaux Friends of Dundee Natural Areas.

Friends of Dundee Natural Areas est une filiale de la Conservation Foundation, située à Naperville.

Les principaux objectifs du nouveau groupe sont de collecter des fonds pour aider à soutenir le programme d’espaces ouverts du canton de Dundee par le biais de subventions et de dons privés, tout en invitant un public plus large à participer aux travaux de restauration, à l’étude écologique et à la jouissance des réserves, selon un communiqué de presse.

Les fonds donnés par le club de jardinage aideront les Amis des espaces naturels de Dundee à poursuivre ses objectifs.