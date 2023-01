Alfred Schreuder, responsable des pompiers de l’Ajax

L’Ajax a limogé le manager Alfred Schreuder après une série de mauvaises performances du club. L’entraîneur de 50 ans a précédemment occupé des postes similaires au Club de Bruges, à Hoffenheim et au FC Twente. Le PDG du club, Edwin van der Sar, a publié une déclaration sur le changement.

“C’est une décision douloureuse, mais elle est nécessaire”, a déclaré van der Sar. « Indépendamment du bon début de saison, nous avons perdu beaucoup de points inutiles. Le football lui-même était aussi précaire.

“En raison de la Coupe du monde, nous avons eu une pause précoce et longue pendant l’hiver. Nous avons donné à Alfred notre temps et notre confiance pour changer la façon dont les choses se passaient. Il est devenu clair pour nous qu’il ne pouvait pas changer la marée.

Alfred Schreuder limogé malgré un départ rapide pour l’Ajax

Bien qu’il ait remporté ses six premiers matches de championnat de la campagne en cours, l’Ajax occupe actuellement la cinquième place du classement Eredivisie. La centrale hollandaise typique n’a pas enregistré de victoire en championnat depuis octobre. En fait, l’Ajax a enregistré six nuls consécutifs en Eredivisie et n’a gardé qu’une seule feuille blanche depuis septembre.

Schreuder a été amené au cours de l’été pour remplacer Erik ten Hag. Ce fut une période de transition pour les doubles champions néerlandais en titre. En plus de perdre son manager au profit de Manchester United, l’Ajax a également vendu des joueurs clés. Antony, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Andre Onana et Nicolas Tagliafico sont tous partis lors du mercato estival.

Le club avait des attentes élevées, quels que soient les départs clés

Malgré cela, van der Sar avait toujours de grandes attentes pour le club à l’avenir. « Indépendamment des nombreux transferts qui ont eu lieu, nous considérons que l’équipe est apte à un championnat », a proclamé l’ancien gardien de but légendaire. “Nous avons perdu beaucoup de points au cours des dernières semaines et avons malheureusement constaté un manque de progression.”

Avec Schreuder, l’Ajax a également annoncé que l’entraîneur adjoint Matthias Kaltenbach avait également quitté le club. Le club n’a pas encore nommé de successeur permanent, mais devra rebondir rapidement. L’Ajax affrontera ensuite l’Excelsior le 29 janvier.

