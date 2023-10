L’Alfred Dunhill Links Championship poursuivra une série d’action de golf à succès alors que certains des plus grands noms de ce sport se dirigeront cette semaine vers les célèbres parcours écossais.

Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre et Matt Fitzpatrick feront tous leur pèlerinage au pays du golf après leur succès à la Ryder Cup.

4 C’est à ce moment-là que la victoire a été assurée Crédit : AFP

Le trio a aidé l’Europe à regagner la Ryder Cup à Rome avec une victoire 16½-11½ contre les États-Unis et se dirigera maintenant vers le Royaume-Uni, bien que peut-être un peu moins bien.

Aux côtés des joueurs se trouvera un mélange diversifié de célébrités amateurs, dont Gareth Bale, Catherine Zeta-Jones et Piers Morgan.

Liens Alfred Dunhill : Date et comment suivre

Le tournoi se déroule du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre.

Il se déroulera sur trois parcours Links différents, centrés sur le Old Course de St Andrews, ainsi que sur Carnoustie et Kingsbarns.

Sky Sports Golf diffusera l’action en direct à partir de midi pendant les trois premiers jours, puis à 11h30 dimanche. Plus de détails ici.

Des mises à jour seront également disponibles sur le réseau talkSPORT aux côtés de nos commentaires en direct du championnat Sanderson Farms.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez sur ICI pour la diffusion en direct.

ous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

4 L’Europe a réparé les torts de 2021 Crédit : Getty

Liens Alfred Dunhill : Champ

Le champ est composé de 168 professionnels et 168 amateurs issus des mondes du sport, des affaires, de la musique et de la télévision.

Les stars de la Ryder Cup Fleetwood, MacIntyre et Fitzpatrick seront rejoints par Billy Horschel, Victor Perez et Matt Kuchar dans un peloton impressionnant.

Ryan Fox est le champion en titre et retournera en Écosse après sa récente victoire au championnat BMW PGA à Wentworth.

Louis Oosthuizen, qui évolue désormais sur le circuit LIV Golf, sera également présent.

Chez les amateurs, Bale sera de nouveau en action, tout comme Stuart Broad, Jimmy Anderson, Sir AP McCoy, Kevin Pietersen et Ruud Gullit.

Les départs seront confirmés mardi tandis que le peloton complet pourra être retrouvé ici.

Liens Alfred Dunhill : Format

Il s’agit d’un tournoi unique dans la mesure où deux compétitions distinctes se déroulent en même temps : un événement sanctionné par le DP World Tour et le championnat par équipe.

Chaque professionnel est rejoint par un amateur et les duos jouent une ronde sur chacun des trois parcours.

Les 60 meilleurs pros et les 20 équipes de tête retournent ensuite au Old Course pour la ronde finale dimanche.

4 Bale participe régulièrement aux tournois de golf depuis qu’il a pris sa retraite du football Crédit : Getty

4 St Andrews est l’endroit le plus emblématique de tout le golf Crédit : Getty

Liens Alfred Dunhill : Qu’est-ce qui a été dit ?

Fleetwood, s’exprimant après avoir obtenu le point gagnant contre Marco Simone, a déclaré : « Je ne voulais pas que cela se résume à l’un de nous à l’arrière.

« J’ai hâte de voir le reste des gars, le capitaine, les vice-capitaines, nos épouses, nos familles et le staff.

« Je suis tellement heureux d’y jouer un rôle. C’est un peu plus important que ce que je pensais quand j’ai vu le tirage au sort.

« Je suis tellement fier. Nous avons un groupe de personnes extraordinaires, comme c’est toujours le cas.

« Cette année a été très différente et le paysage a changé pour Team Europe, mais je ne pouvais pas souhaiter un meilleur groupe de personnes pour faire cela.

« Nous sommes une gigantesque famille et les liens que vous nouez durent toute une vie. C’est tellement cool. »