Alfonso Ribeiro ombre Tyler Perry et suscite des spéculations sur une querelle

Carlton contre Madea.

Alfonso Ribeiro a ombragé Tyler Perry en ligne mardi après que quelqu’un sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ait suggéré que Perry, 54 ans, « devait réorganiser » la carrière de Ribeiro.

« Je n’ai pas besoin ni envie que cet homme fasse quoi que ce soit pour moi », Ribeiro, 52 ans, écrit de retour.

Tweet d’Alfonso Ribeiro à propos de Tyler Perry.

Perry n’a pas encore répondu au message douteux de Ribeiro.

Le Post a contacté les représentants de Ribeiro et Perry pour commentaires.

Ribeiro à New York le 14 mai 2024. Rick Davis / SplashNews.com

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble lorsque Ribeiro a réalisé 12 épisodes de la sitcom de Perry « Meet the Browns » de 2009 à 2010.

Perry au gala littéraire du printemps PEN America 2024. Getty Images pour PEN Amérique

Les fans ont répondu au tweet de Ribeiro, confus quant à comment et pourquoi cette prétendue querelle entre les deux hommes a commencé.

« Que sait-il que nous ignorons », a déclaré une personne tweeté.

« Expliquer plus en détail, » dit un autre.

Une personne différente a écrit, « Le niveau sauvage a explosé à ce sujet. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais quelque chose s’est produit. Dis ta vérité Carlton.

Perry à la 10X Growth Conference 2024 le 2 avril. Getty Images

Un autre tweet lire, «C’est Carlton hostile. S’il vous plaît, dites-nous en plus.

D’autres fans ont émis l’hypothèse que Ribeiro aurait pu avoir une expérience négative en travaillant sur « Meet the Browns ».

Le tweet anti-Perry de Ribeiro est intervenu après une interview avec Plus proche chaque semaine où il a admis que sa carrière avait pris un coup après six ans passés à jouer Carlton Banks dans « Le Prince de Bel-Air ».

Will Smith (de gauche à droite), Ribeiro et Tatyana Ali dans « Le Prince de Bel-Air ». ©NBC/avec la permission d’Everett Collection

« Jouer Carlton dans ‘Fresh Prince’ est devenu un sacrifice », a-t-il déclaré. « J’avais toujours l’habitude de dire que faire Carlton était la meilleure et la pire chose qui me soit jamais arrivée.

«C’était l’un des plus grands rôles que j’ai jamais eu la chance de jouer, mais c’est aussi le rôle qui m’a empêché de jouer à nouveau parce que les gens ne pouvaient pas me voir comme autre chose. Le sacrifice était de ne plus avoir de carrière d’acteur.

Ribeiro s’est éloigné du métier d’acteur ces dernières années. Il a réalisé des épisodes d’émissions comme « Young & Hungry » et « KC Undercover » et anime « Dancing With the Stars » et « America’s Funniest Home Videos ».

Ribeiro (à gauche) animera « Danse avec les stars » en 2023. La société Walt Disney

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait au métier d’acteur, Ribeiro a déclaré à Closer Weekly : « J’aime être hôte et j’en suis très content. Mais oui, je recommencerais à jouer si c’était exactement la bonne chose à faire.

Perry, quant à lui, a été occupé à créer et à produire de nombreux projets pour BET et Netflix, notamment les émissions « The Oval » et « All the Queen’s Men ».

D’après son IMDbil a écrit six films qui sont actuellement en pré- et post-production.