Alfonso Ribeiro dit qu’il ne veut rien avoir à faire avec Tyler Perry

Alphonse Ribeiro a apparemment exprimé son refus de jamais travailler pour ou s’associer avec Tyler Perry encore une fois, car il semble que Ribeiro manque de respect pour le magnat du divertissement.

Mardi 28 mai, un fan sur les réseaux sociaux a suggéré que Perry pourrait aider à relancer la carrière, certes étouffée, de Ribeiro. L’acteur avait récemment parlé d’être classé dans des personnages stéréotypés dans la veine de son rôle de Carlton Banks dans la sitcom des années 90 Prince de Bel-Air frais.

L’utilisateur de X a partagé sa pensée avec Perry et Ribeiro en marquant chacun de leurs comptes dans son message, en écrivant : « @tylerperry doit réorganiser la carrière d’@alfonso_riberio, je sais juste qu’il le peut. »

Alfonso Ribeiro participe à la tournée de presse estivale de Disney ABC Television TCA au Beverly Hilton Hotel le 7 août 2018 à Beverly Hills, en Californie.

Ribeiro a rapidement répliqué, rejetant l’idée qu’il désire ou demande l’aide de Perry. « Je n’ai pas besoin ni ne veux que cet homme fasse quoi que ce soit pour moi », a-t-il écrit en réponse.

La réponse froide de Ribeiro à l’idée de travailler avec Perry a pris certains fans au dépourvu, car la seule expérience de Ribeiro, habituellement joviale, en travaillant avec Perry était en tant que réalisateur de la populaire sitcom. Rencontrez les Bruns.

Ribeiro réaliserait 12 épisodes de la série, dont un qui a suscité la controverse en raison des allégations portées contre Perry par un acteur qui affirme avoir subi des pressions pour jouer le rôle d’un personnage gay ou risquer d’être licencié.

L’acteur et coach vocal Brandin Jay a considéré l’incident présumé comme « l’expérience la plus stressante et la plus difficile » de sa vie, car il affirme avoir reçu des répliques de Perry et s’attendre à les apprendre sur place.

En fin de compte, Jay continuerait avec le rôle, jouant Geoffrey de la manière demandée par Perry, bien qu’il ait exprimé son mécontentement face à l’approche de Perry lors de leur seul épisode de collaboration, dont Ribeiro se trouvait être le réalisateur.

(De gauche à droite) Tyler Perry assiste à la première mondiale de Warner Bros.’ « The Color Purple » à l’Academy Museum of Motion Pictures le 6 décembre 2023 à Los Angeles, Californie.

La suggestion de l’utilisateur de X pour que Ribeiro travaille avec Perry fait suite aux récents commentaires que l’homme de 52 ans avait faits sur le fait de se sentir catalogué comme Carlton Banks, considérant l’expérience de jouer le personnage populaire comme un cadeau et une malédiction.

« C’était l’un des plus grands rôles que j’ai jamais eu la chance de jouer », a déclaré Ribeiro. Plus proche chaque semaine. « Mais c’est aussi le rôle qui m’a empêché de jouer à nouveau parce que les gens ne pouvaient pas me voir comme autre chose », a-t-il ajouté.

Alfonso Ribeiro visite la série Build pour discuter du spectacle « AFV » au Build Studio le 20 octobre 2017 à New York.

