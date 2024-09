Alfonso Cuaron parle de télévision, Alejandro Gonzalez Inarritu, Guillermo del Toro

Alfonso Cuarón, cinq fois lauréat d’un Oscar, dit être attiré par les scénarios de films qui le font « sortir de ma zone de confort ».

Et un défi de taille s’est présenté à Cuarón avec ses débuts en série à gros budget en streaming, Clause de non-responsabilité, et sa structure narrative unique, à savoir le fait qu’il s’agissait d’une émission de télévision.

« J’ai réalisé que je n’avais jamais fait quelque chose de vraiment narratif. Et peut-être, d’accord, je ne sais pas comment le faire [TV]« Cela faisait partie de la motivation », a déclaré Cuarón avec une honnêteté qui le caractérise lors d’une conversation Visionaries dimanche au Festival du film de Toronto animée par Scott Feinberg, rédacteur en chef des récompenses à Le Hollywood Reporter.

Il a même dit aux dirigeants d’Apple Studios que la télévision était bien en dehors de sa zone de confort. « J’ai dit, les gars, je ne sais pas comment faire de la télévision. Je pense qu’il est trop tard pour apprendre à faire de la télévision. Je ne suis pas intéressé par l’apprentissage de la télévision. Je fais des films et si [I do] « Cela, je l’aborderai comme un film », a rappelé Cuarón.

C’était une erreur et un mauvais calcul, car les séries télévisées limitées ont généralement plusieurs réalisateurs et elles sont tournées rapidement. Clause de non-responsabilitéraconté en sept chapitres, avec Cate Blanchett et Kevin Klein et basé sur le roman à succès du même nom de Renée Knight, est devenu un long tournage.

« Je sais faire des films et je ne suis pas très rapide », a admis Cuarón à propos des premières réflexions sur la possibilité de prendre en charge le projet. Heureusement, Cuarón a travaillé avec son directeur de la photographie de longue date, Emmanuel Lubezki, un autre vétéran de l’industrie cinématographique mexicaine.

« Au moins, dans sa collaboration, nous échangeons toujours des idées. Je m’implique énormément dans son éclairage et il s’implique dans ma mise en scène. C’est très organique », a observé Cuarón. Clause de non-responsabilité raconte l’histoire de Catherine Ravenscroft (Blanchett), une journaliste acclamée qui a bâti sa réputation en révélant les méfaits et les transgressions des autres.

Mais lorsqu’elle reçoit un roman d’un auteur inconnu, elle est horrifiée de réaliser qu’elle est désormais le personnage principal d’une histoire qui révèle ses plus sombres secrets. Alors que Catherine se précipite pour découvrir la véritable identité de l’auteur, elle est forcée d’affronter son passé avant qu’il ne détruise à la fois sa vie et ses relations avec son mari Robert (Sacha Baron Cohen) et leur fils Nicholas (Kodi Smit-McPhee).

Cuarón a fait l’éloge de Blanchett, une autre collaboratrice clé. « Elle est tellement impliquée dans chaque processus, avec le scénario qui déclenche des réécritures, et avec le casting, je discutais avec elle de toutes les possibilités, et si elle hésitait, je n’y allais pas », se souvient Cuarón.

Et c’est cette honnêteté entre collaborateurs que Cuarón a souligné lors de sa conversation au TIFF dimanche, alors qu’il se souvenait de ses débuts en tant que réalisateur aux côtés de ses compatriotes cinéastes mexicains Guillermo del Toro et Alejandro G. Iñárritu, comme ils ont été surnommés ensemble les Trois Amigos.

Parce que la collaboration et les conversations honnêtes sur ce que le trio ressentait à propos de leurs films aux premiers stades de la créativité étaient essentielles.

« Nous nous aimons, nous nous faisons confiance et nous sommes brutalement et douloureusement honnêtes l’un envers l’autre. La conversation n’est pas facile lorsque nous collaborons et que nous nous montrons des films. Je suis terrifié, car je sais que cela peut être difficile », a expliqué Cuarón.

« Et parfois, moi ou l’autre personne écoutons et à la fin, on voit que l’autre personne écoute et à la fin, elle est bouleversée, et moi-même, j’ai l’impression qu’elle n’a rien compris », a-t-il ajouté.

Mais le lendemain, Cuarón va enfin « comprendre » et la conversation reprend.

Clause de non-responsabilité, Son thriller psychologique en sept parties sera présenté en première canadienne à Toronto lundi soir. Le Festival du film de Toronto se poursuit jusqu’au 15 septembre.