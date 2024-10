Alfonso Cuaron explique pourquoi il a choisi Sacha Baron Cohen et Kevin Kline dans la nouvelle émission télévisée « Disclaimer » | Adam El Hagar, Alfonso Cuaron, Apple TV+, Cate Blanchett, Disclaimer, Hoyeon Jung, Kevin Kline, Leila George, Louis Partridge, Sacha Baron Cohen | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Gagnant d’un Oscar Alfonso Cuarón est de retour dans le monde de la télévision avec une série Apple TV+ étoilée dirigée par Cate Blanchett!

Le casting de la nouvelle série s’est rendu à l’avant-première du BFI London Film Festival. Clause de non-responsabilité jeudi 10 octobre à Londres, en Angleterre.

Étaient également présents les co-stars Sacha Baron Cohen, Kévin Kline, Leïla Georges, Hoyeon Jung, Louis Partridgeet Adam El Hagar.

Dans une nouvelle interview, Alphonse a expliqué pourquoi il a choisi Sacha et Kévin dans la série bien qu’ils soient connus pour leurs rôles comiques.

Continuez à lire pour en savoir plus…

«J’ai été un ami de Sachaça fait longtemps. Nous parlions beaucoup de collaboration, et parfois il m’envoyait des projets, et tout ce dont nous parlions était de la comédie, et nous avons toujours voulu travailler ensemble. Et ce n’est qu’ici que je lui ai proposé (un rôle). Et il m’a dit : « Mais pourquoi moi ? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Mais j’étais certain qu’il le pouvait. Je sais à quel point il est talentueux. Alphonse dit le Étoile de Toronto.

Il a ajouté : « Et clairement Kévin est un acteur tellement polyvalent parce qu’il a fait, je veux dire, c’est incroyable que ce soit la même personne qui fait Le choix de Sophie et Le grand froid. C’est le gars qui sent les bottes et qui parle italien Un poisson appelé Wanda. Il est complètement fou et fou, tout ça. Je l’ai donc toujours vu pour son envergure, mais il est aussi accessible, avec un immense charme.

Alphonse a également déclaré : « Cela a parfois tendance à arriver avec certains de ces acteurs. Ils doutent de leur propre talent, et je pense qu’il est incontestable que ce talent Sacha et Kévinquand on voit ce qu’ils ont fait de ces rôles (dans Clause de non-responsabilité) et comme ils ont été courageux, tous les deux.

Regardez la bande-annonce de la nouvelle série. Les deux premiers épisodes sont désormais diffusés sur Apple TV+.

POUR VOTRE INFORMATION: Cate porte Stella McCartney. Hoyeon porte Louis Vuitton. Louis porte Prada.