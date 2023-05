Alfie Steele, 9 ans, a crié «laissez-moi entrer» après avoir «été enfermé hors de la maison» avant sa mort alors que la vidéo montre l’arrestation du partenaire de maman

Un écolier a été entendu crier pour être laissé à l’intérieur dans des images obsédantes filmées 18 mois avant d’être retrouvé mort dans un bain, a déclaré un tribunal.

La mère d’Alfie Steele, Carla Scott, 35 ans, et son partenaire Dirk Howell, 41 ans, sont jugés à Coventry Crown Court pour le garçon de neuf ans. décès.

Alfie Steele a été entendu gémir « laissez-moi entrer », ont dit les jurés

La vidéo montre le moment où Dirk Howell, 41 ans, a été arrêté 1 crédit

Alfie est décédé en février 2021 des suites de plus de 50 blessures différentes

Un clip angoissant d’une minute, tourné en août 2019, capture les cris perçants d’Alfie et se termine avec lui en criant à plusieurs reprises: « Laissez-moi entrer, laissez-moi entrer ».

Un voisin a déclaré au tribunal qu’il avait été enfermé hors de la maison et qu’il n’avait pas été relâché avant une demi-heure.

Des images séparées montrent également le moment où Howell a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un train quelques minutes après la mort d’Alfie à la gare de Droitwich.

Dans la vidéo publiée par le CPS, on peut voir Howell se précipiter sur le pont au-dessus des voies ferrées avant d’essayer de monter à bord d’un train à l’arrêt.

Cependant, Howell a découvert que les portes avaient déjà été verrouillées et que le train est parti lorsqu’il a été confronté à des officiers à 15 h 33 le 18 février 2021.

Un flic lui demande « Comment t’appelles-tu mon pote? » avant que Howell ne réponde : « Dirk Howell, pourquoi ? »

L’officier dit : « J’ai besoin d’avoir une conversation rapide avec vous… d’accord, levez la main pour moi, donc en ce moment, vous êtes en état d’arrestation pour suspicion de tentative de meurtre. »

Dans les images de la caméra du corps de la police montrées au tribunal, on entend Howell dire « Tu quoi? » après avoir été informé de l’arrestation et ajoute : « Je ne cours pas ».

Après avoir été menotté, Howell a alors dit aux policiers qu’il n’avait rien fait de mal et a dit que c’était « honteux » qu’il soit accusé.

Howell a ensuite demandé si Alfie allait bien, ce à quoi un officier a répondu qu’ils « ne savaient vraiment pas ».

Coventry Crown Court a entendu précédemment que Scott avait appelé le 999 juste avant 14 h 30 pour demander une ambulance disant qu’Alfie s’était endormi dans le bain et ne respirait pas.

Scott a d’abord nié que Howell avait été à la maison, mais a ensuite changé son récit en admettant que Howell avait été là.

Il est allégué qu’Alfie a été frappé avec des ceintures et des tongs ainsi que « trempé » dans des bains d’eau froide et obligé de se tenir dehors et de se faire jeter de l’eau sur lui.

Des images publiées cette semaine ont capturé Alfie criant « Laissez-moi entrer » après avoir été enfermé hors de sa maison.

Un voisin qui a filmé la vidéo a déclaré qu’il avait été enfermé hors de la maison et qu’il n’avait pas été laissé rentrer jusqu’à une demi-heure 18 mois avant d’être retrouvé mort.

Howell, de Newtown, Birminghama déjà admis la cruauté envers les enfants contre d’autres enfants mais nie le meurtre, l’homicide involontaire, la cruauté ou avoir causé ou permis la mort d’Alfie.

Scott nie le meurtre, l’homicide involontaire, causant ou permettant la mort d’Alfie et les infractions de cruauté envers les enfants contre Alfie et d’autres enfants.

Le procès se poursuit.

Les images montrent Howell en train d’être arrêté 1 crédit

La mère d’Alfie, Carla Scott, est accusée de son meurtre