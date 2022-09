Alfie Haaland suggère que son fils pourrait bientôt quitter Manchester City

Le père d’Erling Haaland a récemment suggéré que son fils pourrait vouloir quitter Manchester City plus tôt que prévu. L’attaquant superstar n’a déménagé du côté bleu de Manchester que cet été. City a déboursé 66 millions de dollars pour faire venir le Norvégien du Borussia Dortmund.

S’exprimant dans un nouveau documentaire intitulé Haaland : la grande décisionAlfie Haaland a affirmé qu’Erling voulait éventuellement jouer dans les meilleures ligues européennes.

“Je pense qu’Erling veut prouver ses capacités dans toutes les ligues”, a déclaré Alfie Haaland. « Ensuite, il peut y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre, puis en Espagne, en Italie, en France, n’est-ce pas ? »

Les projets de quitter Manchester ne rendront sûrement pas les fans de City heureux. Haaland a facilement été le meilleur joueur de la Premier League jusqu’à présent cette saison et a marqué des buts avec facilité. En fait, l’international norvégien compte déjà 11 buts en championnat en seulement sept matches. Au total, Haaland a inscrit 14 buts en neuf matches au total au cours de la campagne en cours.

Haaland veut déjà quitter Manchester City ?

IL FAUT ÊTRE ERLING HAALAND CONTRE SON ANCIEN CLUB 💥 pic.twitter.com/QSmZ6COy8H – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 14 septembre 2022

Les révélations d’Alfie sur l’avenir de son fils sont particulièrement intéressantes étant donné qu’il y a des clauses de libération dans le contrat d’Erling avec City. Le Telegraph a suggéré que Haaland a deux clauses différentes qui peuvent être déclenchées en 2024 et 2025. La chronologie de ces deux stipulations correspond aux commentaires susmentionnés d’Alfie.

Les équipes peuvent apparemment signer Haaland à l’été 2024 pour un montant d’environ 195 millions de dollars. Cette clause de libération pourrait être plus proche de 146 millions de dollars un an plus tard en 2025. Bien que ces chiffres soient certainement énormes, les frais de 2025 pourraient toujours être une option solide compte tenu de son rythme d’objectif actuel.

Haaland aura certainement une longue liste de prétendants au cours des deux prochaines saisons. Alfie a même suggéré que son fils choisisse City plutôt que le Bayern Munich, le Real Madrid, le PSG, Liverpool, Chelsea et Barcelone. Alors que Karim Benzema du Real approche de la fin de son contrat actuel, les géants espagnols pourraient avoir le remplaçant parfait pour leur propre superstar.