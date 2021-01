Peu de gens auront apprécié le but record d’Alfie Devine en FA Cup pour Tottenham plus que Gregor Rioch.

Le milieu de terrain de 16 ans est devenu à la fois le plus jeune joueur et buteur des Spurs de tous les temps lorsqu’il est sorti du banc pour marquer le cinquième lors de la victoire 5-0 de dimanche sur Marine avec une puissante faible poussée dans le coin inférieur.

Devine a célébré joyeusement avec ses coéquipiers, et après avoir supervisé son développement chez Wigan Athletic, le manager de l’académie des Latics, Rioch, était un autre qui était clairement ravi de l’impact de son ancien joueur.

« Je me sens extrêmement fier », a déclaré Rioch Football miroir .

«Sur notre groupe WhatsApp de l’académie de club, nous avions déjà envoyé un message sur son appartenance à l’équipe avant le match.

« Le fait de devenir le plus jeune joueur des Spurs est une réalisation incroyable en soi, mais atteindre son but et devenir le plus jeune buteur de tous les temps est un grand jalon et il restera dans le livre des records. »

Mais tout n’a pas été simple pour Devine.

Lâché par Liverpool à l’âge de 11 ans, Rioch dit qu’il lui a fallu un certain temps pour commencer à s’épanouir pleinement au club de la League One.