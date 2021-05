Alfie Browne-Sykes de Hollyoaks révèle qu’il travaille comme couvreur après avoir quitté le savon – et déteste quand les gens le reconnaissent

La star de HOLLYOAKS, Alfie Browne-Sykes, a révélé qu’il travaillait comme couvreur depuis qu’il a quitté le savon – et trouve cela difficile lorsque les gens le reconnaissent.

Alfie, qui a joué Jason Roscoe pendant trois ans, a déclaré Podcast Just Real de Joseph James il poursuit toujours des rôles d’acteur, mais la pandémie de coronavirus l’a rendu particulièrement difficile.

Après avoir quitté le programme Channel 4 en 2016, Alfie a été aux prises avec des crises d’anxiété et de panique alors qu’il ressentait la pression d’essayer de décrocher un autre poste d’acteur.

Il a déclaré: «Aller au travail tous les jours, travailler sur les toits des gens et les reconnaître de Hollyoaks est une chose difficile à gérer au début – surtout quand ils font des commentaires et ne réalisent pas ce qu’ils vous disent.»

Le boxeur passionné avait soif de rôles avec plus d’intensité. Il a décroché un rôle dans le spin-off de Tracy Beaker, Dumping Ground en 2017, suivi d’une tournée théâtrale du drame de guerre de Sebastian Faulks Birdsong.

Mais lorsque le travail s’est asséché, les problèmes de santé mentale d’Alfie ont commencé et il a «perdu tout sens de l’orientation».

Il a exhorté les gens à parler de leurs problèmes et à les écrire, affirmant qu’il trouvait cela «édifiant».

Parlant de ses ambitions de carrière, il a déclaré: «J’essaie juste de craquer avec mon jeu d’acteur, en essayant de poursuivre cette carrière. C’est beaucoup plus difficile que les gens ne le pensent. Il faut beaucoup attendre les bonnes opportunités pour apparaître, surtout avec toute la merde à la minute. »

Alfie a fait l’éloge de son scénario de dysmorphie corporelle de Hollyoaks, qui a mis en lumière la condition qui voit les victimes avoir une vision déformée d’eux-mêmes.

Son personnage devenait progressivement de plus en plus paranoïaque sur son image corporelle et voulait désespérément prendre du volume.