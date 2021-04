Callum Ilott a rejoint Alfa Romeo en tant que deuxième pilote de réserve de l’équipe.

Décrit comme « l’une des étoiles montantes du sport automobile » par l’équipe, le jeune pilote britannique partagera les fonctions de réserve avec Robert Kubica et participera à plusieurs séances d’Entraînement One cette saison – à partir du GP du Portugal de ce week-end où Ilott fera sa F1 officielle début.

Ilott, 22 ans, a fait partie de l’académie junior Ferrari mais, malgré avoir poussé Mick Schumacher tout le long de la bataille pour le titre de Formule 2 l’année dernière, a été négligé pour un siège à plein temps en F1 pour 2021.

Il a testé Alfa Romeo à deux reprises, en 2019 et lors de l’événement de fin de saison de l’année dernière à Abu Dhabi.

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe pour cette saison et je tiens à remercier Alfa Romeo Racing ORLEN et la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu’ils m’accordent », a déclaré Ilott.

«Les deux sessions que j’ai eues avec l’équipe au cours des deux dernières années ont été extrêmement utiles pour m’habituer au fonctionnement d’une équipe de Formule 1 et je suis convaincu que je peux prendre le relais dans mon nouveau rôle de pilote de réserve. chez Alfa Romeo Racing ORLEN. J’ai hâte d’être dans la voiture et d’aider l’équipe à poursuivre sa progression. «

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré qu’Ilott était « sans aucun doute l’un des pilotes les plus talentueux à gravir les échelons ».

Il a ajouté: « Il a déjà travaillé avec nous auparavant, laissant à chaque fois une impression durable grâce à son éthique de travail et à ses bons commentaires, et je suis convaincu qu’il sera un ajout très positif à Robert Kubica, qui ne sera pas disponible à diverses occasions en raison à ses autres programmes de course.

« Callum aura un programme chargé et nous avons hâte de le revoir sur la bonne voie ce week-end. »