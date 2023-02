Alfa Romeo lance une nouvelle voiture de Formule 1 `` méchante '' 2023 alors que l'équipe dirigée par Valtteri Bottas cherche à rester dans la bataille du milieu de terrain

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alfa Romeo lance sa nouvelle voiture C43 pour la saison de Formule 1 dans son usine de Hinwil en Suisse.

Alfa Romeo lance sa nouvelle voiture C43 pour la saison de Formule 1 dans son usine de Hinwil en Suisse.

Alfa Romeo a dévoilé sa nouvelle voiture C43 pour la nouvelle saison de Formule 1 alors que l’équipe cherche à s’appuyer sur une année 2022 impressionnante.

Décrivant la voiture comme “maigre et méchante” lors d’un lancement organisé conjointement à Zurich et au siège voisin de Sauber à Hinwil, Alfa a abandonné sa livrée rouge et blanche des années précédentes au profit d’un look “agressif” rouge et noir, avec un nouveau partenaire titre Piquet proéminent partout.

“J’aime vraiment notre nouvelle livrée”, a déclaré Valtteri Bottas, qui s’associe à nouveau à Zhou Guanyu en 2023. “Je pense que c’est magnifique et une belle évolution par rapport à l’année dernière.”

La voiture sera secouée à Barcelone cette semaine avant de prendre la piste lors des essais de pré-saison du 23 au 25 février à Bahreïn, tous en direct sur Sky Sports F1. La saison commence une semaine plus tard avec le GP de Bahreïn le 5 mars.

2023 marque la dernière saison de l’équipe telle que nous la connaissons, avec Sauber basé en Suisse – qui a couru sous l’apparence d’Alfa au cours des quatre dernières années – faisant cavalier seul en devenant l’équipe d’usine Audi en 2026.

Alfa visera une répétition de l’année dernière, lorsqu’ils sont passés de retardataires au milieu de terrain après le rafraîchissement des règles de la F1.

Bottas a impressionné aux côtés de la recrue Zhou pour mener l’équipe à la sixième place du classement, devançant Aston Martin.

Alfa est la quatrième équipe à être apparue dans la saison de lancement jusqu’à présent après que Haas et Williams ont révélé leurs livrées, et Red Bull a dévoilé sa voiture RB19 – bien qu’elle ait semblé presque identique au vainqueur du titre de l’année dernière.

Le prochain lancement aura lieu ce samedi 11 février, avec AlphaTauri au centre de la scène à New York.

À quoi s’attendre d’Alfa lors de la “dernière” saison de F1 ?

Alfa a connu une saison morte de changement, perdant le patron de l’équipe Frederic Vasseur au profit de Ferrari – qui fournit par coïncidence leurs moteurs – et optant pour une structure de direction différente.

Andreas Seidl arrive en tant que signature de haut niveau de McLaren, avec l’Allemand à la tête de Sauber en tant que PDG, tandis qu’Alessandro Aluni Bravo est le patron efficace de l’équipe Alfa Romeo.

Ils ont également promis des changements sur leur voiture tout au long de la saison. et une «courbe d’amélioration abrupte». L’équipe prédit que toutes les voitures seront d’abord une demi-seconde plus lentes en raison des subtils changements de voiture de 2023, mais trouveront leur rythme.

“Notre nouvelle voiture est le résultat de mois de travail, mais aujourd’hui n’est que le début d’un voyage : nous devons continuer à travailler dur, avec humilité et dévouement, pour apporter de la performance sur la piste”, a déclaré Bravi.

“Tous les membres de l’équipe s’engagent à atteindre cet objectif et je suis convaincu que nous récolterons les fruits de notre travail.”

Bottas a ajouté: “Nous avons fait des progrès assez solides ensemble [last year]et maintenant il n’y a qu’une seule direction à suivre : vers le haut, vers le haut et vers le meilleur.

“Il y a évidemment encore du travail à faire et des choses à améliorer, mais je suis convaincu que nous avons en nous les moyens de viser des résultats encore plus élevés cette année.

“J’ai hâte de reprendre la course, je suis pleinement chargé et impatient de commencer la nouvelle saison.”

La voiture 2022 d’Alfa contre la voiture 2023

Quoi de neuf sur les voitures pour 2023 ?

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée. Il s’agit essentiellement de soulever les voitures plus haut du sol pour aider à réduire le phénomène de “marsouinage” rebondissant qui a affecté les équipes – notamment Mercedes – en 2022.

F1 2023 : Quand les nouvelles voitures seront-elles dévoilées ? Date Équipe Emplacement 31 janvier Haas (lancement de livrée) En ligne 3 février Redbull New York 6 février Williams (lancement de livrée) En ligne 7 février Alfa Romeo Zurich 11 février AlphaTauri New York 13 février Aston Martin Silverstone 13 février McLaren Woking 14 Février Ferrari Maranello 15 février Mercedes Silverstone 16 février Alpin Londres

Cela se fait en soulevant le bord du sol et la gorge, tandis que le bord du diffuseur a également été rigidifié. Il existe également un capteur supplémentaire pour surveiller efficacement le marsouinage.

Bien que ceux-ci soient principalement pour des raisons de sécurité et devraient initialement coûter du temps aux équipes en raison d’un sol plus rigide, cela pourrait également réduire le champ avec une hauteur de caisse plus élevée qui aurait été la clé des voitures Red Bull et Ferrari 2023.

Les autres changements apportés aux voitures concernent l’interdiction des conceptions telles que l’aileron arrière d’Aston Martin et l’aileron avant de Mercedes à partir de 2023, et d’autres ajouts de sécurité.

Les arceaux de sécurité, par exemple, ont été renforcés suite à l’accident dramatique de Zhou à Silverstone l’année dernière.