Alfa Romeo lance une nouvelle livrée C43 avant la saison 2023

Alfa Romeo a dévoilé mardi une nouvelle livrée rouge et noire pour sa dernière saison de Formule 1 en tant que sponsor en titre de la société suisse Sauber, l’équipe visant à passer de la sixième place au classement général.

L’équipe, qui deviendra l’équipe d’usine Audi à partir de 2026, a une composition inchangée avec le Chinois Guanyu Zhou et l’expérimenté Finn Valtteri Bottas mais une nouvelle direction après le départ de Fred Vasseur pour Ferrari.

Andreas Seidl a quitté McLaren pour devenir PDG du groupe Sauber tandis que l’italien Alessandro Alunni Bravi a été nommé représentant plutôt que le titre officiel de directeur.

Le directeur technique Jan Monchaux a déclaré que la nouvelle voiture, qui fera ses débuts en piste pour une journée de tournage à Barcelone vendredi avant les essais de pré-saison à Bahreïn, était une évolution de la version 2022 mettant l’accent sur une fiabilité améliorée.

“Nous nous sommes concentrés principalement sur la partie arrière de la voiture”, a-t-il expliqué lors d’un lancement de livrée à Zurich, décrivant la C43 comme méchante et “sexy” dans sa nouvelle livrée.

“Nous voulions juste être assez courageux pour passer à l’étape suivante en termes de développement pur à l’arrière, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses autres solutions que nous n’avons pas pu mettre en œuvre l’année dernière.”

Monchaux a déclaré qu’il y avait une nouvelle suspension arrière et une nouvelle boîte de vitesses tandis que la disposition du refroidissement avait été modifiée et la carrosserie révisée.

“Nos espoirs sont grands de pouvoir continuer là où nous nous sommes retrouvés (la saison dernière) et de nous battre pour ces positions élevées au milieu de terrain”, a-t-il ajouté.

Il s’attendait à ce que le phénomène de « marsouinage » qui dominait les discussions au début de la saison dernière ne soit plus un problème grâce aux changements de règles techniques élevant les bords latéraux du plancher de la voiture.

“Nous n’avons que trois jours d’essais hivernaux et si nous étions pris dans une situation similaire à l’année dernière, ce serait un cauchemar”, a-t-il déclaré.

“Si nous passons une journée ou une journée et demie dans le garage à essayer de réparer la voiture comme cela s’est produit l’année dernière lors des premiers essais à Barcelone, alors le début de la saison serait vraiment compromis. Les espoirs sont assez grands. »

Monchaux a déclaré qu’il y aurait probablement une bataille féroce au milieu de terrain avec six ou sept équipes plus proches en termes de performances qu’auparavant.

“Je pense que ça va être une saison où la quantité de cheveux gris va augmenter”, a-t-il déclaré.

Bottas, qui a marqué 49 des 55 points de l’équipe l’an dernier après avoir quitté Mercedes, a déclaré qu’il était “plein d’énergie et désireux d’y aller”.

« Nous devons faire plus. C’est aussi simple que ça », a ajouté le Finlandais. “Nous devons toujours viser mieux, viser plus haut… en nous attendant à une meilleure cohérence, plus de points, de meilleurs résultats. Comment s’y rendre, c’est le plus délicat.

