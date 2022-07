Alfa Romeo développera une grande voiture aux États-Unis pour 2027

Développer une voiture qui répond aux besoins de plusieurs marchés peut être délicat, car différents coins du globe ont généralement des désirs différents et travailler sur chaque voiture dans un endroit singulier peut rendre ce type d’inclusivité délicat. C’est pourquoi Alfa Romeo se tourne vers les États-Unis pour une voiture qui est encore loin.

Alfa Romeo développera une sorte de grande voiture aux États-Unis, Rapports Reuters, citant un appel aux médias avec le PDG d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, vendredi. Le véhicule serait développé aux États-Unis pour plusieurs marchés, dont la Chine et l’Europe, et il devrait faire ses débuts en 2027.

C’est assez loin, mais c’est probablement une bonne chose, car il ne semble pas qu’Alfa Romeo sache encore exactement ce qu’elle veut construire. Imparato a seulement dit aux médias qu’il s’agirait d’un “véhicule de grande taille”. Bien que la demande de grandes berlines aux États-Unis ne soit plus exactement ce qu’elle était, il existe toujours un marché pour elles. Les SUV gagnent toujours en popularité et en parts de marché, mais Imparato a jeté de l’eau froide sur l’idée d’un “grand SUV classique”, comme l’a dit Reuters.

2023 Alfa Romeo Tonale est un petit hybride rechargeable sportif Voir toutes les photos



Cependant, il existe la possibilité que ce gros véhicule soit quelque chose de beaucoup plus atypique. Selon Actualité automobile, Imparato a déclaré au point de vente en février que cette création pourrait s’inspirer à la fois d’une berline et d’un multisegment. Bien que cela semble funky, ce n’est certainement pas sans précédent – le Toyota Crown 2023, qui vient de faire ses débuts, prend une forme de berline et ajoute une hauteur de caisse supplémentaire au mélange. Volvo a également connu le succès par le passé avec sa S60 Cross Country, qui adoptait des proportions similaires.

À l’heure actuelle, Alfa Romeo vend deux modèles aux États-Unis, la berline Giulia et le SUV Stelvio. Les deux véhicules ont reçu un tas de nouveaux équipements de série pour l’année modèle 2022. La prochaine Alfa à orner nos côtes sera la compacte, SUV Tonale électrifié en 2023. Après cela, il déploiera d’autres modèles hybrides et hybrides rechargeables jusqu’à la sortie de sa première voiture électrique à batterie, prévue pour 2025.