Alexzandra Vaessen est l’étudiante Amboy du mois de mai – Shaw Local

Alexzandra Vaessen est étudiante du mois de mai à Amboy. C’est une senior de 18 ans d’Amboy. Ses parents sont Jeff et Jennifer Vaessen. Ses frères et sœurs sont Reece et Nastasja Vaessen.

Quelle classe trouvez-vous vraiment intéressante ?

Le cours que j’apprécie le plus et auquel je participe le plus est l’anglais 4 avec Elizabeth Scriven. Je l’apprécie le plus parce que j’aime lire des livres nouveaux et intéressants et elle a choisi des livres très convaincants. Mme Scriven fait un très bon travail d’enseignement à la classe. J’aime beaucoup sa façon d’enseigner et sa personnalité.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

Pour l’après-diplôme, je prévois de fréquenter le Sauk Valley Community College. Je prévois également travailler en phlébotomie puisque j’ai récemment obtenu ma certification de phlébotomiste.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Mon activité de service communautaire préférée à laquelle j’ai participé a été lorsque j’ai ramassé 225 gallons d’ordures dans les fossés de mon quartier. C’était l’une de mes activités préférées parce que j’ai appris l’impact des déchets sur l’environnement et la quantité de déchets que les gens jettent par les vitres de leur voiture et aussi que nous, en tant que communauté, devons mieux prendre soin de notre environnement. Ma deuxième activité de service communautaire préférée est de pouvoir aider mon église avec Vacation Bible School. J’aime ça parce que j’aide les enfants à découvrir Dieu et à s’amuser.

Veuillez partager un moment significatif.

Mon activité la plus mémorable à l’école a été lorsque l’équipe de football a exécuté une routine d’encouragement lors d’une soirée de sketchs pour le retour à la maison. Ce que j’ai préféré, c’est quand j’ai pu faire de nombreuses cascades pour le public.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

Mon espoir pour l’avenir est de travailler dans le domaine médical et d’obtenir ma certification en tant que technicien en échographie, et j’espère également fréquenter le Wheaton College. J’espère aussi voyager et pouvoir voir des parties du monde que je n’ai jamais vues auparavant.

