Alexis Stone devient Jack Nicholson pour le défilé Balenciaga

Une heure avant le défilé Balenciaga printemps 2025 à Paris lundi soir, Jack Nicholson est sorti de l’hôtel Scribe en peignoir et pantoufles blancs, gin et cigare à la main, et est monté dans une limousine blanche pour se rendre au défilé. Ses lunettes de soleil étaient sur ses cheveux, ses cheveux ébouriffés et de travers, son sourire inimitable affiché sur son visage.

Techniquement, le sourire de M. Nicholson n’était pas plâtré. Ses dents étaient des contrefaçons personnalisées créées par un expert en effets spéciaux dentaires, et ses lèvres et joues courbées distinctives étaient des prothèses en silicone moulées et sculptées qui avaient été collées sur le visage d’Elliot Joseph Rentz, un artiste de performance et maquilleur connu de 1,3 million d’abonnés sur Instagram sous le nom de son personnage de drag, Alexis Stone.

M. Rentz a été accueilli comme une célébrité à son arrivée au défilé Balenciaga. Il déambulait au premier rang comme un sexagénaire échevelé et légèrement ivre, posant allègrement pour les photographes et les selfies. Il répondit à « Jack ! », un air d’amusement permanent s’étendant sur son visage en silicone. Il était assis à l’immense table qui servait de podium au défilé, rejoint par Nicole Kidman, Lindsay Lohan, Salma Hayek Pinault, Katy Perry et Anna Wintour (les vraies).