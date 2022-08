Alexis Sanchez a un accord de principe pour rejoindre l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille et Alexis Sanchez ont un accord de principe pour que l’attaquant chilien rejoigne le club, a annoncé mardi la formation française de Ligue 1.

Le joueur de 33 ans a quitté l’Inter Milan par consentement mutuel et a résilié son contrat lundi.

Le joueur le plus capé du Chili et meilleur buteur de tous les temps a également joué pour Barcelone, Arsenal et Manchester United.

Il a fait 109 apparitions et marqué 20 buts dans toutes les compétitions pour l’Inter après avoir rejoint United en 2019, mais est rarement apparu dans la formation de départ la saison dernière.

Marseille a terminé deuxième de la Ligue 1 la saison dernière et s’est qualifié pour la Ligue des champions.

