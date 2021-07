Alexis Saborit, 42 ans, admet avoir décapité sa petite amie après qu’elle l’ait largué sur le chemin de la comparution devant le tribunal, selon un rapport de police

ALEXIS Saborit aurait admis avoir décapité sa petite amie après qu’elle l’aurait largué sur le chemin de la comparution devant le tribunal, selon la police.

America Thayer, 55 ans, a été brutalement traînée hors de sa voiture et décapitée avant que son corps ne soit laissé sur le trottoir à Shakopee, Minneapolis.

Le partenaire américain Alexis Saborit a été arrêté pour suspicion de meurtre au deuxième degré Crédit : Bureau du shérif du comté de Scott

America Mafalda Thayer a été tuée en plein jour Crédit : Facebook

Les procureurs disent qu’Alexis Saborit, 42 ans, a mortellement attaqué America Thayer, 56 ans, mercredi après-midi à une intersection à Shakopee.

Il a été inculpé de meurtre vendredi pour avoir prétendument décapité la femme alors qu’ils se trouvaient dans une voiture dans la circulation.

Les autorités n’ont pas dit ce qui a motivé l’attaque, mais Saborit a des antécédents criminels qui incluent une condamnation pour agression domestique pour une attaque contre Thayer en 2017.

À cette époque, elle a dit qu’ils sortaient ensemble depuis sept ans.

Dans la déclaration de police soumise au tribunal, il est indiqué que lui et Thayer sortaient ensemble depuis plusieurs années.

Mercredi, ils étaient ensemble plus tôt dans la journée et sont allés au parc.

Il a dit aux enquêteurs qu’ils allaient se rendre ensemble à sa comparution devant le tribunal.

Sur le chemin du tribunal, Thayer aurait dit à Saborit qu’elle voulait « se débarrasser » de lui et mettre fin à leur relation, ajoute le communiqué.

Il aurait dit aux flics qu’il avait utilisé un couteau pour tuer Thayer parce qu’elle était « allée trop loin » dans ses allégations de mauvais traitements à son égard et dans ses commentaires sur la fin de leur relation.

Un résident local a aidé les flics à localiser l’arme qui aurait été utilisée pour tuer Thayer, la déclaration ajoutant que son chien avait trouvé un couteau dans un jardin près de l’intersection de Spencer Street et de la 4e Avenue.

MSN News rapporte que la déclaration indique que les flics ont remarqué une poignée noire dépassant du sol, dissimulée dans un buisson.

Le couteau était presque entièrement dissimulé dans la terre et difficile à voir, ajoute le document du tribunal.

Il a été décrit comme une machette noire avec un bord partiellement dentelé.

La lame était recouverte de ce que les flics ont décrit comme une substance ressemblant à du sang et il semblait y avoir des mèches de cheveux sur la lame.

Le couteau semblait également correspondre à la gaine trouvée sur les lieux du crime, selon le document.

Selon la plainte et un affidavit de mandat de perquisition, la police a appris qu’un corps sans tête avait été extrait d’une voiture appartenant à Thayer.

On leur a également dit qu’un homme suspect avait été vu marchant dans une ruelle voisine.

Cette femme a un fils, une famille et des gens qui se soucient d’elle. Jeff Tate, chef de la police de Shakopee

La police est arrivée pour trouver le corps sans tête de Thayer sur le sol, à côté de sa voiture ensanglantée.

Sa tête était à un pied. Un couteau de style machette, une chemise ensanglantée et des chaussures ont été trouvés dans une ruelle à quelques pâtés de maisons, a rapporté le Star Tribune.

Saborit, de Shakopee, a comparu vendredi devant le tribunal du comté de Scott.

Lors d’une enquête sur le cautionnement, il a affirmé qu’il était innocent, selon un journaliste qui était sur les lieux.

« Par l’intermédiaire d’un interprète espagnol, il a déclaré au juge : ‘Je suis innocent. C’était de la légitime défense’ et a affirmé qu’il avait été victime d’une tentative d’extorsion et de meurtre », a déclaré le journaliste.

Selon des documents judiciaires, plusieurs personnes ont vu l’attaque.

CORPS TRAÎNÉ DE LA VOITURE

Un témoin à quelques voitures derrière Thayer aurait vu Saborit faire un mouvement de frappe alors qu’il était assis derrière le volant, puis lancer quelque chose.

Le témoin a déclaré avoir ensuite vu Saborit tirer ce qui ressemblait à un corps hors de la voiture.

Une autre personne a enregistré une vidéo à travers une fenêtre résidentielle qui semblait montrer Saborit sortir Thayer de la voiture, puis lui prendre la tête par les cheveux.

Le chef de la police de Shakopee, Jeff Tate, a déclaré à Bring Me The News : « Nous savons qu’un passant a pris une vidéo de cet incident.

« Nous avons cette vidéo. Il est profondément troublant que le premier réflexe ait été de la publier sur les réseaux sociaux.

« Cette femme a un fils, a une famille et des gens qui se soucient d’elle et le dernier endroit où quelqu’un devrait être informé d’une tragédie impliquant un être cher est via les réseaux sociaux.

« Heureusement, nous avons pu appréhender cet individu rapidement. »

Saborit a été arrêté à environ un mille et demi (2,41 km), à environ trois pâtés de maisons d’un hôtel où il séjournait.

« IL ME TUERA »

Au moment de l’attaque, Saborit manquait à une audience du tribunal du comté de Scott.

Cela était lié à des allégations selon lesquelles il aurait mis le feu à son appartement du deuxième étage en novembre lors d’une confrontation avec la police à Shakopee.

À un moment donné au cours de cette impasse, Saborit a brandi une machette.

La journaliste de Fox 9, Mary McGuire, a tweeté qu’elle avait parlé avec un ancien collègue de Thayer qui a déclaré que la femme avait « une relation à long terme avec le suspect et que la violence domestique avait été un problème constant ».

McGuire a ajouté: « Lorsque la collègue lui a demandé pourquoi elle n’était pas partie, Thayer a répondu » Si je pars, il me tuera « . »

Le journaliste a déclaré qu’un « mémorial pour l’Amérique Thayer grandit à Shakopee ».

Elle a également partagé les origines du nom de la femme décédée, affirmant que les parents portoricains de Thayer « étaient si heureux d’avoir déménagé aux États-Unis, ils l’ont appelée Amérique ».

Elle a été nommée «Amérique» parce que ses parents portoricains étaient ravis de déménager aux États-Unis Crédit : Facebook

Les agents ont rapidement appréhendé Alexis Saborit, 42 ans, de Shakopee, soupçonné de meurtre au deuxième degré Crédit : Fox9