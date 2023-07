Alexis Putellas quitte l’entraînement espagnol après 30 minutes, suscitant des inquiétudes

La star espagnole Alexis Putellas a quitté l’entraînement lundi, faisant douter qu’elle sera apte à jouer contre le Costa Rica lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde féminine vendredi.

La double vainqueur du Ballon d’Or n’a disputé que six matches en tant que remplaçante de Barcelone depuis avril, date à laquelle elle est revenue après une mise à pied de 10 mois avec une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche.

Putellas a débuté dans deux des matches de préparation de l’Espagne pour la Coupe du monde, contre le Panama et le Danemark, mais a raté le match contre le Vietnam en Nouvelle-Zélande la semaine dernière.

Elle a quitté la course d’entraînement de l’Espagne à l’Université Massey près de Palmerston North après seulement 30 minutes lundi au cours desquelles elle a participé à des exercices de dépassement et semblait à l’aise. Un porte-parole de l’équipe d’Espagne a déclaré que son départ anticipé était prévu.

La milieu de terrain Irene Guerrero s’est adressée aux médias à la fin de l’entraînement et a déclaré qu’elle espérait que Putellas serait apte à jouer vendredi au Wellington’s Sky Stadium.

« Le plus important, c’est qu’elle se sente bien », a déclaré Guerrero. « Nous sommes heureux de l’avoir car c’est une joueuse clé sur et en dehors du terrain.

« Elle s’entraîne très dur pour atteindre le match avec les meilleures sensations. C’est une joueuse clé, comme les 22 autres joueuses. Nous sommes tous importants. Toute l’équipe est importante. »

Reportage de l’Associated Press.

