Alexis Mac Allister signe un « vol » | Liverpool fera venir trois autres joueurs, déclare Jamie Carragher | Nouvelles du football

La capture de 35 millions de livres sterling par Liverpool du milieu de terrain Alexis Mac Allister de Brighton & Hove Albion est un « vol », selon Jamie Carragher, qui a également prédit que les Reds recruteraient trois autres joueurs cet été.

Mac Allister, qui était l’une des stars de Qatar 2022, a déménagé à Anfield la semaine dernière pour ce qui est censé être un montant initial d’environ 35 millions de livres sterling, bien que des sources suggèrent qu’il pourrait atteindre 55 millions de livres sterling.

Sky Sports Nouvelles comprend que l’international argentin a été identifié comme une cible clé pour Liverpool avant la Coupe du monde et que le club apprécie sa polyvalence.

Miguel Delaney de The Independent et Charlotte Duncker du Times discutent de la signature d’Alexis Mac Allister par Liverpool alors qu’ils tentent de reconstruire leur milieu de terrain



« Eh bien, c’est certainement un bon joueur, s’il finit par être une bonne signature également, nous verrons quand la saison commencera », a déclaré Carragher. SSN.

« On dirait qu’il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain, ce qui aidera Liverpool, mais il a l’air d’un super talent. »

Cependant, le Sports du ciel l’expert a offert un mot d’avertissement au sujet du mouvement du joueur.

« Brighton est une équipe brillante, la seule chose que je dirais, c’est que beaucoup de joueurs sont sortis de Brighton et n’ont pas reproduit la forme de Brighton dans d’autres équipes », a-t-il ajouté.

« Alors est-ce parce qu’ils font partie d’un système spécial à Brighton ? [Roberto] De Zerbi a été fantastique cette saison, ce sera donc intéressant à voir.

« Mais c’est une excellente signature, surtout si l’on considère également le prix – 35 millions de livres sterling, c’est une aubaine pour un vainqueur de la Coupe du monde, quelqu’un qui a de l’expérience en Premier League et qui n’a que 24 ans. »

Dans la perspective du reste de la fenêtre estivale, qui ne s’est ouverte que mercredi dernier, Carragher a prédit une période chargée pour son ancien club alors qu’il cherche à répondre à la déception de manquer la qualification en Ligue des champions.

Au milieu des rumeurs d’une reconstruction à Anfield et après la confirmation de la première signature estivale d’Alexis MacAllister, Vinny O’Connor de Sky Sports News donne la dernière mise à jour sur les plans de recrutement pour l’équipe de Jurgen Klopp.



Liverpool regarderait Khephren Thuram de Nice et Manu Kone du Borussia Mönchengladbach alors que Jurgen Klopp cherche à renforcer son équipe.

« Ils ont au moins besoin d’un autre milieu de terrain, je pense que Liverpool finira par avoir au moins deux autres milieux de terrain et je pense qu’ils auront également besoin d’un défenseur », a déclaré Carragher.

« Que ce soit un défenseur central ou un défenseur latéral, cela reste à voir. Il y a beaucoup de discussions pour savoir si Liverpool conservera le système avec lequel ils ont terminé la saison, je pense que c’est vraiment intéressant.

« Mais je pense qu’ils auront trois autres joueurs, un défenseur et deux milieux de terrain. »

‘Mac Allister fait l’affaire pour Liverpool’ | « Il ne sera pas le seul milieu de terrain à signer »

Le journaliste de Sky Sports News, Vinny O’Connor :

La signature de Mac Allister est conforme au renforcement prévu du milieu de terrain par Liverpool.

Ils aiment son attitude dans son combat pour devenir un joueur de niveau élite après être retourné deux fois en Argentine pour des périodes de prêt après avoir déménagé à Brighton. Il n’a pas non plus fait partie d’une équipe nationale argentine avant les moins de 20 ans. En fait, il n’avait que huit sélections complètes avant le coup d’envoi de la Coupe du monde et n’avait pas joué 90 minutes complètes pour eux auparavant.

Ses progrès ont été suivis jusqu’à ce qu’il devienne un joueur d’élite en Premier League et il a été identifié comme une cible clé avant la Coupe du monde. Son âge (24) et ses matchs joués (160) correspondent aux marqueurs clés de Liverpool pour les artistes éprouvés et de confiance…..Mohamed Salah, Diogo Jota, Roberto Firmino et Virgil van Dijk sont également tombés dans la catégorie des 23-25 ​​ans et environ 175 ans. marque en termes d’apparences.

Heatmap et sonar de passage d’Alexis Mac Allister pour la saison de Premier League 2022/23 avec Brighton





Il est polyvalent, ce qui signifie qu’il peut jouer tous les rôles et combinaisons possibles au milieu de terrain. Klopp aime son intelligence de jeu.

Mac Allister ne sera pas la seule signature du milieu de terrain de Liverpool car ils cherchent à renforcer leurs options après les départs de James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain.

Il est logique d’ajouter plus de profondeur étant donné que Fabinho aura 30 ans en octobre. Jordan Henderson aura 33 ans ce mois-ci. Thiago a 32 ans et a été en proie à des problèmes de blessures pendant son séjour à Anfield et il ne lui reste que 12 mois sur son contrat.

D’autres options aideraient également plutôt qu’elles n’entraveraient le développement continu de Curtis Jones, Harvey Elliott, Stefan Bajcetic et Fabio Carvalho, qui pourraient encore être libérés pour une période de prêt pour un football plus régulier en équipe première.

Comment Mac Allister pourrait aider Liverpool à reconstruire le milieu de terrain

Adam Bate de Sky Sports :

Le milieu de terrain de Liverpool est scruté depuis un certain temps, considéré comme la cause profonde de son déclin. La révision offre une solution à leurs problèmes. L’acquisition de Mac Allister pourrait s’avérer être un moment important pour Jurgen Klopp.

L’international argentin a du pedigree. Déjà vainqueur de la Coupe du monde, le milieu de terrain de 24 ans a fait ses preuves en Premier League à Brighton et possède l’étendue des compétences qui font de lui un candidat idéal pour les exigences de Liverpool.

Les statistiques d’Alexis Mac Allister pour Brighton lors de la saison de Premier League 2022/23





C’est pourquoi Jude Bellingham a longtemps été considéré comme la solution. À son meilleur, un milieu de terrain Klopp comprend des joueurs qui peuvent défendre et attaquer, tacler, passer et tirer. Mac Allister peut faire tout cela. S’adressant à lui en janvier, il était parfaitement conscient de sa propre flexibilité de position.

« Je dis toujours que j’aime être en contact avec le ballon », a-t-il déclaré Sports du ciel. « Plus je suis près du ballon, mieux je me sens. J’aime jouer en tant que milieu de terrain. Peu importe que ce soit en 6, en 8 ou en 10. J’ai grandi en tant que 10. Mais ensuite j’ai compris que je pourrais jouer à plus de postes.

« Je pense qu’il est important pour le joueur moderne de pouvoir jouer à différents postes pour donner à l’équipe et au manager différentes options. Si vous me demandez, je dirais qu’aujourd’hui je me sens plus à l’aise en tant que 8, mais je sais que je peux jouer comme un 6 ou un 10. »

Merson : Mac Allister fait très très bien des trucs simples

Paul Merson de Sky Sports :

« C’est un très bon joueur, une influence très apaisante sur le terrain. Il garde le ballon et le fait tourner, et me rappelle un peu un Ilkay Gundogan sans les buts.

« C’est un type de joueur différent de Jude Bellingham qu’ils voulaient auparavant. Bellingham avancerait un peu plus, mais Mac Allister fait très, très bien les choses simples.

« Les gens pourraient dire, ‘Oh, les trucs simples?’ Mais il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça. »

« C’est une énorme perte pour Brighton »

Anton Toloui de Sky Sports News :

« C’est ce que Brighton perd. Ils sont un peu victimes de leur propre succès pour la façon dont ils l’ont développé au cours des deux dernières années. Le 10e plus grand nombre de tirs dans toute la Premier League – il est créatif, il peut ajouter des choses au dernier tiers, et il travaillera aussi dur.

Statistiques d’Alexis Mac Allister





« Il est en tête de tant de mesures pour Brighton, c’est une énorme perte pour eux alors qu’ils entament leur première saison en Europe. Nous savons comment ils fonctionnent, ils ont déjà des objectifs alignés. Nous savons que Mahmoud Dahoud arrive du Borussia Dortmund mais il n’est pas exactement pareil.

« Avec les spéculations autour de Moises Caicedo cet été, il sera vraiment intéressant de voir ce qu’ils font au milieu de terrain. C’est une énorme perte pour Brighton – et cela montre pourquoi Liverpool est sorti et l’a fait signer si tôt. »